Τεχνολογία - Επιστήμη

Ψηφιακή “πύλη”: υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση από το κινητό!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Από πότε θα είναι διαθέσιμη η ενιαία ψηφιακή «πύλη» της δημόσιας διοίκησης. Στόχος να γίνονται από τον υπολογιστή και το κινητό όλες οι συναλλαγές που γίνονται στα ΚΕΠ.

Στα μέσα του έτους αναμένεται να είναι διαθέσιμη η ενιαία ψηφιακή «πύλη» της δημόσιας διοίκησης (www.gov.gr), όπου θα πραγματοποιούνται οι συναλλαγές με το Δημόσιο, αναφέρει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής.

Όπως εξηγεί, το gov.gr στην αρχική του εκδοχή θα περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται ήδη ψηφιακά συν δύο πρόσθετες υπηρεσίες που ψηφιοποιούνται για πρώτη φορά: Την υπεύθυνη δήλωση και την εξουσιοδότηση, οι οποίες θα γίνονται με ένα «κλικ» μέσω του υπολογιστή ή του κινητού τηλεφώνου. «Το κράτος είναι ένα, οφείλει να γίνει ένα και στην πράξη», τονίζει χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο καταπολέμησης της γραφειοκρατίας, ο κ. Πιερρακάκης σημειώνει, επίσης, ότι το υπουργείο του επιδιώκει την ενοποίηση των διαδικασιών δήλωσης του θανάτου με την αυτόματη απονομή σύνταξης χηρείας, καθώς και την καταβολή μέρους των εξόδων της κηδείας, μέσω της υπηρεσίας «μιας στάσης». Σύμφωνα με τον ίδιο, επόμενο βήμα είναι η άυλη συνταγογράφηση, με την οποία θα δίνεται στους ασθενείς η δυνατότητα να έχουν τη συνταγή του γιατρού τους και σε ψηφιακή μορφή.

Αναφερόμενος στα ΚΕΠ, δηλώνει πως στόχος είναι να γίνουν η εναλλακτική όσων δεν έχουν τη δυνατότητα ή τις δεξιότητες να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους ηλεκτρονικά και να αποτελέσουν το μόνο σημείο επαφής του πολίτη με το κράτος για όσες υπηρεσίες δεν διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά.