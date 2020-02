Οικονομία

“Τσουχτερά” πρόστιμα στο παζάρι του Σχιστού

Νέα επιχείρηση για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου στο παζάρι του Σχιστού.

Πρόστιμα 6.500 ευρώ επιβλήθηκαν κατά τη σημερινή διϋπηρεσιακή επιχείρηση για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου στο Σχιστό, από την αστυνομία, τη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και το δήμο Περάματος.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνι Γεωργιάδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση στο παζάρι του Σχιστού με 74 ελέγχους, από τους οποίους προέκυψαν 5 παραβάσεις και πρόστιμα 6.500 ευρώ.

Κατασχέθηκαν 4 τόνοι πατάτες, 229 τεμάχια βιομηχανικά είδη, 99 τεμάχια απομιμητικά παιχνίδια, 75 κιλά οπωροκηπευτικά, και προσήχθησαν από την αστυνομία 6 αλλοδαποί στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής.