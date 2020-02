Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θετικοί στον ιό Βρετανοί επιβάτες του Diamond Princess

Επιβεβαιώθηκαν νέα κρούσματα του κορονοϊού στη Βρετανία. Ο συνολικός αριθμός των ασθενών.

Τέσσερα νέα κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν στην Μεγάλη Βρετανία, σε επιβάτες που επέστρεψαν στη χώρα από το κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess, και οι οποίοι αμέσως μετά την άφιξή τους χθες, τέθηκαν σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αροου Παρκ του Γουίραλ.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας Κρις Γουίτι σε ανακοίνωσή του επιβεβαιώνει τα νέα περιστατικά λέγοντας ότι τέσσερις επιπλέον ασθενείς στην Αγγλία είχαν θετικά αποτελέσματα στις εξετάσεις τους, ανεβάζοντας τον αριθμό των κρουσμάτων συνολικά σε 13.

Όπως έγινε γνωστό, ο ιός μεταφέρθηκε στους επιβάτες κατά την παραμονή τους στο Diamond Princess και οι ασθενείς μεταφέρθηκαν σε ειδικό κέντρο του NHS.

Συνολικά χθες έφτασαν από το Τόκιο στη Βρετανία με ειδική πτήση 32 Βρετανοί και Ιρλανδοί πολίτες, οι οποίοι βρίσκονταν εγκλωβισμένοι στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess.