Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: σύσκεψη στο Μαξίμου για τα μέτρα προστασίας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, παρουσία των υπουργών Υγείας, Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη...

Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει, στις 09:30, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια ώστε να εκτιμηθεί η πορεία της προετοιμασίας της χώρας και το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του κοροναϊού.

Στη σύσκεψη αναμένεται να συμμετάσχουν, επίσης, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Χθες πραγματοποιήθηκε έκτακτη ευρεία σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Υγείας για το ζήτημα του κορονοϊού, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ιταλία, όπου ήδη τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας αποφασίστηκε να δοθεί όλο το βάρος στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του πληθυσμού της χώρας μας, καθώς και στην υψηλή ετοιμότητα των υγειονομικών Αρχών.