Κοινωνία

Μεταναστευτικό: “Ομάδα εργασίας” για τις ανοιχτές δομές

Τι αναφέρει σε πρόσκληση του ο Νότης Μηταράκης. Το χρονοδιάγραμμα και ο στόχος της Ομάδας για το κλείσιμο των δομών.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, καλεί με επιστολή του τα συναρμόδια υπουργεία, τους Δημάρχους Μυτιλήνης, Χίου και Σάμου, καθώς και τους Προέδρους των τοπικών συμβουλίων, να συμμετάσχουν σε ομάδα εργασίας που συστήνεται, με σκοπό τη διευθέτηση διαδικαστικών θεμάτων για τον οριστικό τερματισμό λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια, στο Βαθύ και τη ΒΙΑΛ.

Η ομάδα εργασίας αναμένεται να ορίσει τις διαδικασίες κλεισίματος των χώρων, εκκένωσης τους από τους διαμένοντες, καθαρισμού και αναμόρφωσης των εκτάσεων, ώστε να αποδοθούν στις τοπικές κοινωνίες.

Η ομάδα εργασίας θα ξεκινήσει τις εργασίες της τον Μάρτιο και θα πρέπει να παραδώσει το πόρισμα της έως τέλη Απριλίου.