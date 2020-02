Οικονομία

Δήμος Βερούκας: “ύστατο χαίρε” στον επιχειρηματία

Θλίψη στους συγγενείς και συνεργάτες του, καθώς και στον επιχειρηματικό κόσμο, από τον αιφνίδιο θάνατο του.

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα όλα τα καταστήματα και τα γραφεία της BAZAAR AE, ημέρα της κηδείας του επί σειράς ετών επικεφαλής και ιδρυτή της, Δήμου Βερούκα, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το Σάββατο.

Η εξόδιος ακολουθία για τον Δήμο Βερούκα θα ψαλλεί σήμερα από το νεκροταφείο Παπάγου στις 15.30.

Σε ψήφισμά του την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου το Διοικητικό Συμβούλιο των Bazaar εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για τον άνθρωπο και οραματιστή που προσέφερε τα μέγιστα στην εταιρεία και στον χώρο του λιανεμπορίου.

Επίσης, το ΔΣ αποφάσισε ότι δεν θα πραγματοποιούνται ανακοινώσεις για προσφορές και εκδηλώσεις στα σούπερ της αλυσίδας από 24 έως 29 Φεβρουαρίου ενώ καθ' όλο το διάστημα από 24 Φεβρουαρίου έως και 1 Απριλίου σε όλα τα καταστήματα δεν θα αναπαράγεται μουσική.

Η οικογένεια επιθυμεί, αντί στεφάνων τη δωρεά στην Κιβωτό του Κόσμου, μέσω των ακόλουθων λογαριασμών.

Τράπεζα Πειραιώς: IBAN GR3801720230005023032595870

Εθνική Τράπεζα: GR620110100000010029610242

Eurobank: GR3702601780000870100872073

Alpha Bank: GR4801401830183002002003534.