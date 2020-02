Κοινωνία

Βρέθηκε σορός μέσα σε ρέμα

Πυροσβέστες ανέσυραν το άψυχο σώμα από την κοίτη.

(εικόνα αρχείου)

Ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του εντόπισαν μέσα σε ρέμα οι πυροσβέστες, στην περιοχή Λαχανόκηποι, στην Δράμα.

Το άψυχο σώμα βρισκόταν στην κοίτη ενός ρέματος.

Οι πέντε πυροσβέστες ανέσυραν την σορό, η οποία μεταφέρθηκε για νεκροτομή, προκειμένου να πιστοποιηθούν τα αίτια θανάτου.