Life

“Your Face Sounds Familiar”: πρωτιά με υψηλή τηλεθέαση (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εκπληκτικές μεταμφιέσεις, μοναδικές «ενσαρκώσεις» μεγάλων σταρ, πολύ ταλέντο και εξαιρετικές ερμηνείες χάρισαν οι συμμετέχοντες στο κοινό.

Πρώτο στις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού ήρθε και την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου, το δεύτερο επεισόδιο του απόλυτου σόου μεταμφιέσεων «Your Face Sounds Familiar».

Στο δυναμικό κοινό 18-54 σημείωσε 24.2% και προηγήθηκε κατά 10,8 μονάδες από το δεύτερο κανάλι. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γυναίκες 18-54 έδωσαν στο show τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης καθώς άγγιξαν το 30.4%

Σε απόλυτο αριθμό το 2ο επεισόδιο παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 1.181.791 τηλεθεατές.

Η σταθερή αξία του «Your Face Sounds Familiar», η οικοδέσποινα Μαρία Μπεκατώρου, τα μέλη της κριτικής επιτροπής, Γιώργος Μαζωνάκης, Δημήτρης Σταρόβας, Αλέξης Γεωργούλης και η Μίρκα Παπακωνσταντίνου και οι δέκα ταλαντούχοι καλλιτέχνες μας χάρισαν, κορυφαίες στιγμές απόλαυσης, συγκίνησης και γέλιου στο υπερσύγχρονο πλατό του «Your Face Sounds Familiar».

Και οι δέκα καλλιτέχνες ήταν υπέροχοι, ωστόσο η Μαρία Ανδρούτσου έκλεψε την παράσταση και βγήκε νικήτρια του δεύτερου επεισοδίου ως «Tones and I».

Οι μεταμορφώσεις του 2ου επεισοδίου:

Στέφανος Μουαγκέ - Justin Timberlake

Justin Timberlake Νικόλας Ραπτάκης - Ed Sheeran

- Ed Sheeran Λάμπης Λιβιεράτος - Στράτος Διονυσίου

Στράτος Διονυσίου Μαρία Ανδρούτσου - Tones and I

Tones and I Ηλίας Μπόγδανος - Αλκίνοος Ιωαννίδης

Αλκίνοος Ιωαννίδης Γιώργος Χρανιώτης - Right Said Fred

- Right Said Fred Τάνια Μπρεάζου - Άννα Βίσση

- Άννα Βίσση Κατερίνα Κουκουράκη - Rihanna

- Rihanna Δανάη Λουκάκη - Άντζελα Δημητρίου

- Άντζελα Δημητρίου Ευρυδίκη - Alanis Morissette

Όπως κάθε σεζόν έτσι και φέτος το «Your Face Sounds Familiar» διατηρεί τον φιλανθρωπικό του χαρακτήρα και δίνει την ευκαιρία στο νικητή διαγωνιζόμενο κάθε επεισοδίου να προσφέρει χρήματα στο Ίδρυμα ή το Σωματείο της επιλογής του. Η Μαρία Ανδρούτσου επέλεξε να στηρίξει το έργο του ΚΕΕΠΕΑ «Ορίζοντες» (Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες). Ένα φιλανθρωπικό σωματείο πιστοποιημένο ως φορέας παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Απευθύνεται σε άτομα με νοητική υστέρηση, διαταραχές αυτιστικού φάσματος και σύνδρομο Down. Ο βασικότερος στόχος είναι η δημιουργία στέγης για άτομα με αναπηρίες. Δημιουργήθηκε το 1997 από γονείς Ατόμων με Αναπηρία, επιστήμονες και ευαισθητοποιημένους πολίτες.

Μείνετε συντονισμένοι! «Your Face Sounds Familiar» κάθε Κυριακή στις 20:45 !

#yfsf_ant1

Facebook: Ant1 Your Face Sounds Familiar

Twitter: yfsf_ant1

Instagram: yfsf_ant1

Gallery