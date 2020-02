Αθλητικά

Προκριματικά Eurobasket: δύο στα δύο για την Εθνική

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η «επίσημη αγαπημένη» άλωσε την έδρα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και συνεχίζει αήττητη την πορεία της.

Πολύτιμο «διπλό», με το οποίο έκανε ακόμη ένα βήμα προς την πρόωρη πρόκρισή της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2021, πανηγύρισε η Εθνική Ανδρών στην Τούζλα.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε με 70-65 της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης, για την 2η αγωνιστική του 8ου προκριματικού ομίλου, γράφοντας το «2 στα 2» και υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην πρώτη ήττα τους.

Η ομάδα του Θανάση Σκουρτόπουλου κρατάει από την αποψινή αναμέτρηση την τρίτη περίοδο, όταν με σωστά αντανακλαστικά στην άμυνα έτρεξε επιμέρους σκορ 19-9, ξεφεύγοντας με +16 (59-43). Στον επίλογο του αγώνα, όμως, κατέβασε ταχύτητα, έχασε την αμυντική της διάρκεια και είδε τη Βοσνία να απαντά με 22-9, μειώνοντας σε 65-68 στο 39΄, μετά από... τετράποντο του Άτιτς, που ήρθε από φάουλ του Αγραβάνη σε εύστοχο τρίποντο του Βόσνιου.

Ο φόργουορντ του Προμηθέα, πάντως, διόρθωσε με επιθετικό ριμπάουντ το προηγούμενο λάθος του, μετά από άστοχο τρίποντο του Λαρεντζάκη στην επόμενη επίθεση, η ελληνική άμυνα ενεργοποιήθηκε και πάλι και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα απέδρασε με μία σπουδαία νίκη από την Τούζλα.

Κορυφαίος της ελληνικής ομάδας ο Δημήτρης Αγραβάνης με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ καθοριστική ήταν η προσφορά του Γιαννούλη Λαρεντζάκη (15π.) και του Βαγγέλη Μαργαρίτη (14π.). Από τους Βόσνιους ξεχώρισε ο Μίλαν Μιλόσεβιτς με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-17, 34-40, 43-59, 65-70

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσίτσι, Ζαπόλσκι, Ντάβιντοφ

Οι συνθέσεις:

ΒΟΣΝΙΑ/ΕΡΖ. (Μπόσνιτς): Αντάμοβιτς 6, Πάσαλιτς 6 (1), Άτιτς 13 (1), Χαλίλοβιτς 9, Μιλόσεβιτς 17 (1), Λάζιτς 2, Στιπάνοβιτς 2, Σουλεϊμάνοβιτς 8, Βράμπατς 2

ΕΛΛΑΔΑ (Σκουρτόπουλος): Αγραβάνης 17 (3), Μποχωρίδης 8 (1), Λαρεντζάκης 15 (3), Μάντζαρης, Μαργαρίτης 14, Γιάννης Αγραβάνης, Γιαννόπουλος 6 (1), Κασελάκης 2, Κατσίβελης, Καββαδάς 4, Σαλούστρος 4, Σκορδίλης