Αθλητικά

Παναθηναϊκός: βαριά ήττα από τη Ρεάλ

Οι «πράσινοι» ήταν ανταγωνιστικοί για τρία δεκάλεπτα, αλλά κατέρρευσαν στο τέλος.

Η αμυντική νωχελικότητα που χαρακτήρισε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, δεν επέτρεψε στους «πράσινους» την υπέρβαση στη Μαδρίτη.

Το «τριφύλλι», το οποίο παραδόθηκε στον επίλογο του αγώνα, «έπεσε» με το τελικό 96-78 επί ισπανικού εδάφους, απέναντι στη Ρεάλ, για την 26η αγωνιστική της Euroleague, υποχωρώντας σε 14-12 και βάζοντας πλέον σε κίνδυνο την έκτη θέση της κατάταξης.

Στον αντίποδα, η ομάδα του Πάμπλο Λάσο βελτίωσε το ρεκόρ της σε 20-6 και με την 5η διαδοχική νίκη της παρέμεινε στη δεύτερη θέση, την οποία δύσκολα θα αποχωριστεί μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου.

Με 12 λάθη, μόλις 4 επιθετικά ριμπάουντ, «πειραγμένη» τη δημιουργία του και την αμυντική του περιφέρεια να... μπάζει από παντού, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τύχη μέσα στη Μαδρίτη.

Ο Νικ Καλάθης με 13 πόντους οδήγησε την «πράσινη» επίθεση, ενώ από τη Ρεάλ ο Βάλτερ Ταβάρες με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ έκανε τη... ζημιά στη ρακέτα του Παναθηναϊκού.

Με 6 λάθη στο πρώτο δεκάλεπτο, καμία βολή και τη Ρεάλ να κυριαρχεί στα επιθετικά ριμπάουντ, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικός παραπάνω από 3 λεπτά. Μετά το 5-5 που έγραψε ο φωτεινός πίνακας, οι Ισπανοί απάντησαν με σερί 10-0, ξεφεύγοντας για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (15-5 στο 5΄), την οποία συντήρησαν μέχρι το τέλος του δεκάλεπτου (27-16), έχοντας πρωταγωνιστή τον Ντεκ.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να βγάλει αντίδραση με το... καλημέρα της δεύτερης περιόδου, Ράουτινς και Ράις συνδέθηκαν από τα 6.75, μειώνοντας σε 32-24 στο 12΄, μετά από επιμέρους σκορ 2-8, αλλά μέχρι εκεί... Οι Μαδριλένοι βρήκαν στόχο σε τρία «κολλητά» τρίποντα (2 Φερνάντεθ, 1 Κάρολ), ξεφεύγοντας με 38-26 στο 14΄ κι ανέκτησαν τον έλεγχο του αγώνα, μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (48-41). Στον αντίποδα, οι «πράσινοι» συνέχισαν να... υστερούν στα επιθετικά ριμπάουντ, ενώ πήραν το δρόμο προς τα αποδυτήρια έχοντας στηθεί μόλις 2 φορές στη γραμμή των ελευθέρων βολών...

Με διάρκεια στην επίθεση του, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε τρεις φορές στην τρίτη περίοδο στο -3 (58-55 στο 25΄, 60-57 στο 26΄, 68-65 στο 28΄), αλλά οι αμυντικές του αδυναμίες δεν του επέτρεψαν την ανατροπή... Την ίδια στιγμή, ο Φερνάντεθ βρήκε στο τελευταίο λεπτό και πάλι ρυθμό από τα 6.75, στέλνοντας τη Ρεάλ στην τέταρτη περίοδο στο + 8 (73-65).

Η περιφερειακή άμυνα... πρόδωσε για ακόμη μία φορά τον Παναθηναϊκό, με τη Ρεάλ να συνδέεται με το... καλημέρα από 6.75 (2/2, από Καμπάτσο και Τόμπκινς) και με επιμέρους σκορ 10-4, έγραψε στο 33΄ το 83-69, χωρίς να απειληθεί μέχρι τη λήξη, καθώς οι Ισπανοί είχαν μία... τρίποντη απάντηση σε κάθε προσπάθεια... ανάσας του Παναθηναϊκού.

Τα δεκάλεπτα: 27-16, 48-41, 73-65, 96-78

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λοτερμόσερ, Μπολτάουζερ, Ορντόφ

Οι συνθέσεις:

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Πάμπλο Λάσο): Φερνάντεθ 11 (3), Καμπάσο 14 (4), Λαπροβίτολα 8, Ρέγες 4, Ντεκ 13, Γκαρούμπα 4, Νάκιτς, Κάρολ 12 (2), Ταβάρες 15, Μίκι, Τόμπκινς 11 (1), Μεζρί 2.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρικ Πιτίνο): Τόμας 11 (1), Ράις 7 (2), Παπαγιάννης 6, Παπαπέτρου 11 (1), Βουγιούκας 7, Τζόνσον 3, Φρεντέτ 11 (1), Καλάθης 13 (3), Μήτογλου, Μπέντιλ 2.

