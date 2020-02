Συνταγές

Λαζάνια με κιμά και μπεσαμέλ & τυρόπιτα – καρμπονάρα από τον Βασίλη Καλλίδη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

“Κολασμένα” πιάτα που δεν μπορούν να αφήσουν κάποιον… ασυγκίνητο, μας προτείνει και μας δείχνει ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”.