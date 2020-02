Αθλητικά

Ολυμπιακός: χωρίς Φορτούνη κόντρα στην Άρσεναλ

Γιατί μένει στην Αθήνα ο διεθνής μεσοεπιθετικός. Ποιοι νέοι παίκτες μετέχουν στην αποστολή των "ερυθρόλευκων".

Χωρίς τον Κώστα Φορτούνη θα ταξιδέψει η αποστολή του Ολυμπιακού για το Λονδίνο για τον μεθαυριανό αγώνα με την Αρσεναλ, για τη ρεβάνς της φάσης των «32» του Europa League.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός έχει μία ήπια ευαισθησία στην αριστερή ποδοκνημική και έτσι δεν συμπεριλαμβάνεται στα πλάνα του Πέδρο Μαρτίνς για την αναμέτρηση στο Emirates.

Για να συμπληρωθεί 18άδα ο Πορτογάλος τεχνικός έβαλε κάποιους νέους παίκτες στην «ερυθρόλευκη» αποστολή, τους Ξενιτίδη και Μπουλάρι, ενώ τρίτος τερματοφύλακας είναι ο Καραργύρης.

Αναλυτικά η αποστολή: Αλέν, Μπα, Μπουχαλάκης, Μπουλάρι, Σισέ, Ελ Αραμπί, Ελαμπντελαουί, Γκασπάρ, Γκιλιέρμε, Καραργύρης, Λοβέρα, Καμαρά, Μασούρας, Παπαδόπουλος, Ραντζέλοβιτς, Σα, Τοροσίδης, Τσιμίκας, Βαλμπουενά και Ξενιτίδης.

Εν τω μεταξύ, ο Ντάβιντε Μάσα ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει τον αγώνα. Ο 38χρονος Ιταλός διαιτητής θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Φιλίπο Μέλι και Αλμπέρτο Τεγκόνι, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Πιέρο Τζακομέλι, VAR ο Μίκαελ Φάμπρι και βοηθός VAR ο Στέφανο Αλάσιο. Παρατηρητής διαιτησίας ο Γερμανός Εουγκεν Στρίγκελ και παρατηρητής UEFAμ ο Δανός Γιαν Ντάμγκααρντ.