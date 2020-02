Κοινωνία

Κορονοϊός: σταδιακά γυρίζουν οι Έλληνες μαθητές από την Ιταλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πως εξελίσσεται ο επαναπατρισμός των παιδιών και των συνοδών τους. Ένα από τα σχολεία δήλωσε ότι θα συνεχίσει κανονικά την εκδρομή του.

Οι αποστολές των πέντε από τα δέκα συνολικά σχολεία που βρισκόταν στην Ιταλία για εκπαιδευτική εκδρομή κατά την προηγούμενη εβδομάδα, θα έχουν επιστρέψει μέχρι σήμερα, Τρίτη, το βράδυ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων που έχουν ήδη επιστρέψει και εκείνων που θα αφιχθούν μέχρι σήμερα το βράδυ, ο αριθμός των σχολείων που θα έχουν γυρίσει από τη γείτονα χώρα θα ανέλθει σήμερα στα πέντε.

Επίσης, ένα σχολείο έχει ενημερώσει ότι θα ολοκληρώσει κανονικά την εκδρομή και θα επιστρέψει, όπως ήταν προγραμματισμένο, την 1η Μαρτίου.

Τα υπόλοιπα τέσσερα σχολεία αναμένεται να επιστρέψουν προοδευτικά μέσα στις επόμενες ημέρες.