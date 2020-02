Οικονομία

Πώς η Ελλάδα φιλοδοξεί να προσελκύσει εκατομμυριούχους από το εξωτερικό

Αλλαγές στη φορολόγηση εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης για φυσικά πρόσωπα που θα μεταφέρουν εδώ την φορολογική τους κατοικία.

O Υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπέγραψαν κοινή απόφαση, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης φυσικών προσώπων, που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι φορολογούμενοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ΚΦΕ, από το φορολογικό έτος 2020, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών, η διαδικασία ένταξης είναι απλή και διέπεται από διαφάνεια. Προϋπόθεση αποτελεί η πραγματοποίηση επένδυσης αξίας τουλάχιστον 500.000 ευρώ, από την 12η Δεκεμβρίου 2019 και εντός τριών ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η μέγιστη διάρκεια υπαγωγής ορίζεται στα 15 έτη. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και υπόκειται σε φόρο για τα εισοδήματα ημεδαπής προέλευσης, ενώ για εκείνα της αλλοδαπής καταβάλλει φόρο κατ’ αποκοπή ποσού 100.000 ευρώ για κάθε φορολογικό έτος, δίχως να απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης τους. Επίσης, μπορεί να ζητήσει να υπαχθούν στις νέες διατάξεις και συγγενικά του πρόσωπα (γονείς, ενήλικα μη εξαρτώμενα τέκνα κ.λ.π.) καταβάλλοντας 20.000 ευρώ ανά έτος για κάθε ένα από αυτά.

Πρόκειται για μια καινοτομία του Φορολογικού Συστήματος που θεσπίστηκε με τον πρόσφατο ν. 4646/2019 και αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδύσεων φορολογικών κατοίκων υψηλής οικονομικής επιφάνειας και στην ενίσχυση των δημοσίων εσόδων μέσω εισαγωγής κεφαλαίων στην Ελλάδα, δημιουργίας επενδυτικών μονάδων, δημιουργίας θέσεων εργασίας καθώς και στην αγορά ακινήτων.