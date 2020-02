Κόσμος

Λιβύη: οι δυνάμεις του Χαφτάρ ανακοίνωσαν την εξόντωση του επικεφαλής των τουρκικών δυνάμεων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Με ανάρτηση στο Twitter ανακοινώθηκε από το επιτελείο του Χαφτάρ, η είδηση που ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Άγκυρα.

Το επιτελείο του στρατηγού Χαφτάρ στη Λιβύη, ανακοίνωσε μέσω μηνύματος στο twitter ότι “εξοντώθηκε ο επικεφαλής των τουρκικών δυνάμεων” που έχουν αναπτυχθεί στη χώρα.

Το μήνυμα συνοδεύεται και από φωτογραφία του κι από την φράση, "μακάρι να καεί στην κόλαση".

Ο Ερντογάν νωρίτερα είχε επιβεβαιώσει το θάνατο δύο Τούρκων στρατιωτικών στη Λιβύη. Δεν έχει διευκρινιστεί αν ένας απ΄ αυτούς είναι ο επικεφαλής των Τούρκων στο έδαφος της Λιβύης.