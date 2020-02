Κόσμος

Βομβαρδισμός σχολείου στην Ιντλίμπ (εικόνες)

Νεκροί και τραυματίες στο σχολείο που δέχθηκε επίθεση. Ανθρωπιστική καταστροφή στην επαρχία της Συρίας.

Έξι νεκροί είναι ο απολογισμός βομβαρδισμού σχολείου στην επαρχία της Ιντλίμπ, σύμφωνα με αντιπολιτευόμενους ακτιβιστές.

Οι δυνάμεις του Άσαντ προχωρούν στην ανακατάληψη της επαρχίας από –σύμβολο για την εκκίνηση της επανάστασης κατά του Μπασάρ Αλ Άσαντ.

Στην ομώνυμη πόλη, Ιντλίμπ, έπεσαν δύο βόμβες σε σχολείο, σκοτώνοντας δύο κορίτσια και έναν δάσκαλο, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η περιοχή είναι το τελευταίο προπύργιο των ανταρτών κατά του συριακού καθεστώτος, το οποίο επιχειρεί υπό τη στήριξη της Ρωσίας, έχοντας προκαλέσει νέα ανθρωπιστική καταστροφή, αφού έχουν εκτοπιστεί σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι από την 1η Δεκέμβρη.