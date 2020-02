Παράξενα

Η πρώτη χώρα που δίνει δωρεάν είδη προσωπικής υγιεινής για όλες τις γυναίκες

Αναγνώριση των αναγκών κοριτσιών και γυναικών που απείχαν από τα σχολεία και τις εργασίες τους.

Το Κοινοβούλιο της Σκωτίας αναμένεται να εγκρίνει τα σχέδια προκειμένου τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής να είναι δωρεάν διαθέσιμα για όλες τις γυναίκες --στην πρώτη τέτοια απόφαση παγκοσμίως.

Η νομοθεσία θα καταστήσει προϊόντα όπως τα ταμπόν και τις σερβιέτες δωρεάν για όλες τις γυναίκες στη Σκωτία, διαθέσιμα σε δημόσιους χώρους όπως κοινοτικά κέντρα, κέντρα νέων και φαρμακεία. Το νομοσχέδιο αναμένεται σημέρα να τεθεί για πρώτη φορά σε ψηφοφορία στο αποκεντρωμένο Κοινοβούλιο της Σκοτίας.

Το Νομοσχέδιο (Ελεύθερης Προμήθειας) Προϊόντων Περιόδου στη Σκωτία προτάθηκε από τη Σκωτσέζα βουλευτή Μόνικα Λένον, που υπέβαλε το προσχέδιο της πρότασής της το 2017. Το κόστος αναμένεται να είναι γύρω στα 24,1 εκατ. λίρες (31,24 εκατ. δολάρια).

«Δεν πρόκειται για προϊόντα πολυτελείας. Είναι πράγματι απαραίτητα και καμία γυναίκα στη Σκωτία δεν θα πρέπει να στερείται τα προϊόντα περιόδου», δήλωσε η Λένον, προσθέτοντας ότι το νομοσχέδιο αφορά την «αξιοπρέπεια της περιόδου». «Αλλάζουμε τη νοοτροπία και είναι πραγματικά συναρπαστικό που και άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν στενά τι κάνουμε», δήλωσε.

Σύμφωνα με έγγραφο που προέκυψε ύστερα από διαβούλευση, διατυπώθηκε η πρόταση να βασιστεί το σχέδιο αυτό στο σύστημα που προβλέπει τη χρήση καρτών για την δωρεάν διάθεση προφυλακτικών, όπου οι χρήστες χρησιμοποιούν μια δωρεάν κάρτα ή ένα κουπόνι ως αντάλλαγμα για τα προϊόντα. Η Σκωτία το 2018 ήταν η πρώτη κυβέρνηση στον κόσμο που παρείχε δωρεάν προϊόντα προσωπικής υγιεινής σε σχολεία, κολλέγια και πανεπιστήμια.

Τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής στο Ηνωμένο Βασίλειο βαρύνονται σήμερα με φόρο 5% --τον λεγόμενο «φόρο του ταμπόν». Η κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον ανακοίνωσε ότι ήθελε να τερματίσει έναν μη δημοφιλή φόρο αλλά τα χέρια της ήταν δεμένα από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζει τους φορολογικούς συντελεστές για ορισμένα προϊόντα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα καταργούσε τον φόρο το 2016, αλλά αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, με το ζήτημα να παραμερίζεται κατά τη διαδικασία του Brexit.