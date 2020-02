Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δραματική η διάδοση στην Ευρώπη

Δέκα νέα κρούσματα του κορονοϊού επιβεβαιώθηκαν στην Γερμανία. Πρώτο κρούσμα αναφέρει και η Ρουμανία. Σε απομόνωση ο περιφερειάρχης της Λομβαρδίας.

Μετά την Ιταλία, ο νέος κορονοϊός διαδίδεται πλέον στην Ευρώπη προκαλώντας έντονες ανησυχίες, ενώ η γηραιά ήπειρος δέχεται ισχυρή πίεση να συγκρατήσει την επιδημία.

Σύμφωνα με τα διαρκώς ανανεωμένα επιδημιολογικά δεδομένα της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, το πρωί της 27ης Φεβρουαρίου 2020 είχαν επιβεβαιωθεί 82.164 κρούσματα και 2.801 θάνατοι σε 44 χώρες παγκοσμίως. Μετά την Κίνα, η Νότια Κορέα ακολουθεί με 1.595 κρούσματα και 13 θανάτους και ακολουθεί η Ιταλία με 453 κρούσματα και 12 θανάτους, η Ιαπωνία με 189 κρούσματα και τρεις θανάτους, και το Ιράν με 139 επιβεβαιωμένα περιστατικά και 19 θανάτους. Πλέον τα νέα κρούσματα ημερησίως είναι περισσότερα στα κράτη εκτός Κίνας από ότι στην Κίνα.

Χθες επιβεβαιώθηκαν τα πρώτα κρούσματα σε Ελλάδα, Βραζιλία, Γεωργία, Πακιστάν, Βόρεια Μακεδονία. Σε όλες τις περιπτώσεις οι ασθενείς είχαν ταξιδέψει πρόσφατα είτε στην Ιταλία είτε στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και το Πεντάγωνο ζήτησε από το Κονγκρέσο επιπλέον χρηματοδότηση για την ανάσχεση του επιδημικού κύματος. Ενδιαφέρον προκαλεί η περίπτωση μιας γυναίκας από την Ιαπωνία στην οποία ανιχνεύτηκε ο κορονοϊός για 2η φορά μετά την αρχική πρωτολοίμωξη. Διερευνάται η πιθανότητα δεύτερης λοίμωξης όσο και η μη αποτελεσματική καταπολέμηση του ιού από το ανοσοποιητικό κατά την πρωτολοίμωξη.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της επιδημιολογικής ανάλυσης και μαθηματικών μοντέλων κινδύνου διεθνούς ομάδας επιστημόνων από τα πανεπιστήμια του Σικάγο και της Καλιφόρνιας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα των μέτρων διαλογής πιθανών κρουσμάτων του νέου κορονοϊού είναι κάτω του 50%. Ο θεμελιώδης περιορισμός όλων αυτών των μέτρων διαλογής είναι η αδυναμία εντοπισμού των ασυμπτωματικών φορέων που δεν έχουν εκδηλώσει συμπτώματα και αγνοούν την παρουσία της λοίμωξης. Επομένως, σε περιοχές όπου υπάρχει συρροή κρουσμάτων, τα γενικά μέτρα ατομικής υγιεινής καθίστανται καθοριστικά για την πρόληψη.

Όσον αφορά στην Ευρώπη, 10 νέα κρούσματα του κορονοϊού (Covid-19) επιβεβαιώθηκαν από τις αρχές μέσα στο τελευταίο εικοσιτετράωρο στην Γερμανία, ενώ ύποπτα περιστατικά εξετάζονται στο Βερολίνο και στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, χθες βράδυ επιβεβαιώθηκε ένα ακόμη περιστατικό, ενώ υπάρχει επίσης ύποπτο κρούσμα, ασθενής που παραμένει για την ώρα στο σπίτι του. Και οι δύο είχαν έρθει σε επαφή με ζευγάρι που νοσηλεύεται από προχθές στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ντίσελντορφ. Συνολικά, στο κρατίδιο έχουν μέχρι τώρα εντοπιστεί πέντε κρούσματα του ιού. Οι αρχές της περιοχής εκτιμούν ότι εστία ήταν εκδήλωση για το Καρναβάλι τη 15η Φεβρουαρίου, στην οποία συμμετείχαν περίπου 300 άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι, τα παιδιά και άλλοι οικείοι τους έχουν τεθεί σε απομόνωση στα σπίτια τους.

Στέλεχος των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είχε επισκεφθεί την περιοχή για το Καρναβάλι, μολύνθηκε επίσης από τον ιό και νοσηλεύεται στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Κόμπλεντς (Ρηνανία-Παλατινάτο). Τέσσερα ακόμη άτομα έχουν μολυνθεί στην Βάδη-Βυρτεμβέργη, ανακοίνωσε η τοπική κυβέρνηση. Οι αρχές εκτιμούν ότι τον ιό μετέδωσε ένας από τους ανθρώπους, ο οποίος είχε επισκεφθεί πρόσφατα την Ιταλία. Στο Βερολίνο εξετάζεται από χθες μια γυναίκα η οποία παρουσιάστηκε σε νοσοκομείο με συμπτώματα γρίπης. Η γυναίκα είχε μόλις επιστρέψει από το Μιλάνο με λεωφορείο. Οι συνεπιβάτες της έχουν ήδη ενημερωθεί σχετικά από τις αρμόδιες αρχές. Νωρίτερα χθες η αστυνομία της Ρηνανίας-Παλατινάτου είχε σταματήσει τρένο με 70 επιβάτες, καθώς υπήρχε η πληροφορία ότι κάποιος από τους ταξιδιώτες ενδεχομένως είχε μολυνθεί από τον κορονοϊό. Ένας επιβάτης αισθάνθηκε αδιαθεσία και ενημέρωσε σχετικά το προσωπικό του τρένου, πριν μεταφερθεί εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Χθες ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας Γενς Σπαν δήλωσε ότι η χώρα «βρίσκεται στην αρχή επιδημίας», ενώ η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον αυστριακό ομόλογό της Σεμπάστιαν Κουρτς και τον πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειές τους. Οι οικονομικές συνέπειες της εξάπλωσης του κορονοϊού πάντως ήδη γίνονται αισθητές στην Γερμανία. Χθες οι διοργανωτές της Διεθνούς Έκθεσης Ειδών Σιδήρου της Κολωνίας, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί από την 1η ως την 3η Μαρτίου, ανακοίνωσαν πως ακυρώθηκε. Στην έκθεση επρόκειτο να λάβουν μέρος περίπου 3.000 εκθέτες, 1.200 εκ των οποίων προέρχονται από την Ασία.

Οι υγειονομικές αρχές της Δανίας ανακοίνωσαν ότι κατέγραψαν το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα μόλυνσης από τον κορονοϊό στη χώρα, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για έναν άνδρα ο οποίος επέστρεψε από τη βόρεια Ιταλία, όπου έκανε διακοπές σε χιονοδρομικό κέντρο. Ο ασθενής έχει τεθεί σε απομόνωση στο σπίτι του.

Ένα πρώτο κρούσμα του ιού επιβεβαιώθηκε παράλληλα στην Εσθονία, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, οι οποίες διευκρίνισαν πως πρόκειται για έναν υπήκοο του Ιράν, μόνιμο κάτοικο της χώρας της Βαλτικής, που επέστρεψε έπειτα από πρόσφατη επίσκεψη στην πατρίδα του. «Μιλάμε για έναν μόνιμο κάτοικο Εσθονίας» που όμως «δεν είναι πολίτης της Εσθονίας», δήλωσε ο υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων Τάνελ Κίικ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Παράλληλα, οι υγειονομικές αρχές της Ρουμανίας επιβεβαίωσαν το πρώτο κρούσμα του κορονοϊού στη χώρα: πρόκειται για έναν άνδρα από τη νότια περιφέρεια Γκορτζ, διευκρίνισε ο υπουργός Υγείας Βίκτορ Κοστάκε. «Ο άνδρας ήλθε σε άμεση επαφή με Ιταλό πολίτη ο οποίος ταξίδεψε στη Ρουμανία νωρίτερα αυτόν τον μήνα», εξήγησε ο υπουργός Υγείας της Ρουμανίας σε δημοσιογράφους. Ο ρουμάνος ασθενής «είναι σε καλή κατάσταση» και «θα διακομιστεί σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου το οποίο είναι ειδικευμένο στην αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών», πρόσθεσε ο Βίκτορ Κοστάκε.

Την ίδια ώρα, ο περιφερειάρχης της Λομβαρδίας Ατίλιο Φοντάνα έκανε γνωστό ότι έθεσε τον εαυτό του «σε απομόνωση», επειδή μια συνεργάτιδά του έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό. «Θα προσαρμοστώ κι εγώ στις οδηγίες του Ανώτατου Ινστιτούτου Υγείας της Ιταλίας και για δυο μήνες θα ζήσω σε ένα είδος αυτοπομόνωσης», ανέφερε σε βίντεο που μεταφόρτωσε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook o Φοντάνα, στέλεχος του ακροδεξιού κόμματος Λέγκα. «Την Τετάρτη φορούσα συνεχώς μάσκα και θα συνεχίσω να το κάνω, ώστε αν τύχει να προκύψω θετικός, στο μεταξύ να μην έχω μεταδώσει σε κανέναν τον ιό», συνέχισε ο περιφερειάρχης της Λομβαρδίας.

«Μην τρομάξετε , λοιπόν, όταν με δείτε, διότι είμαι πάντα έτοιμος να προστατέψω τους κατοίκους της Λομβαρδίας από κάθε είδος μόλυνσης», πρόσθεσε. Ο Φοντάνα πάντως δήλωσε πεπεισμένος ότι μέσα σε λίγες ημέρες, «χάρη στην μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται», θα επιβραδυνθεί η εξάπλωση του κορονοϊού και στην συνέχεια οι μολύνσεις θα σταματήσουν.

Εξάλλου, η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα ότι ως τα μεσάνυχτα χθες Τετάρτη υπέκυψαν 29 ακόμη ασθενείς οι οποίοι είχαν μολυνθεί από τον κορονοϊό, ο αριθμός αυτός είναι ο χαμηλότερος σε ημερήσια βάση εδώ και περίπου έναν μήνα. Ωστόσο, τα επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα αυξήθηκαν ελαφρά στην ηπειρωτική Κίνα, σε 433, από 406 την Τρίτη. Το σύνολο των θανάτων εξαιτίας της επιδημίας πνευμονίας που προκαλεί ο κορονοϊός ο οποίος εμφανίστηκε τον Δεκέμβριο στην πόλη Ουχάν ανήλθε έτσι σε 2.744 στην ηπειρωτική Κίνα ως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Το σύνολο των κρουσμάτων είναι πλέον 78.497, πάντα σύμφωνα με τα δεδομένα της Εθνικής Επιτροπής (του υπουργείου) Υγείας της Κίνας. Οι 29 θάνατοι που καταγράφηκαν είναι οι λιγότεροι από την 28η Ιανουαρίου, ενώ την Τρίτη είχαν καταγραφεί 52. Από τους νέους θανάτους και τα νέα κρούσματα, οι 26 και τα 409 αντίστοιχα καταγράφηκαν στην επαρχία Χουμπέι, εστία της κρίσης. Οι άλλοι τρεις θάνατοι καταγράφηκαν στο Πεκίνο, στις επαρχίες Χεϊλονγκτζιάνγκ και Χενάν.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο αριθμός των ασθενών που αποθεραπεύθηκαν και έλαβαν εξιτήριο από τα νοσοκομεία όπου νοσηλεύονταν ήταν υψηλότερος από αυτόν των νέων κρουσμάτων για ένατη συνεχόμενη ημέρα, τόνισε η Εθνική Επιτροπή Υγείας. Οι άνθρωποι που βγήκαν από τα νοσοκομεία ήταν 2.750 ως τα μεσάνυχτα. Συνολικά, 32.495 ασθενείς έχουν ανανήψει.

Παράλληλα, οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Κορέας κατέγραψαν ακόμη 334 επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού το περασμένο εικοσιτετράωρο, εξέλιξη η οποία αυξάνει το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί στην ασιατική χώρα σε 1.595, ανακοίνωσαν σήμερα τα Κορεατικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (KCDC). Ο αριθμός αυτός είναι ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί μέσα σε μία ημέρα στη χώρα αφότου επαληθεύτηκε το πρώτο κρούσμα στη Νότια Κορέα, την 20ή Ιανουαρίου.

Από τα νέα κρούσματα, τα 307 εντοπίστηκαν στην πόλη Ντέγκου (νοτιοανατολικά), όπου έχει την έδρα της μια χριστιανική αίρεση η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της εξάπλωσης του COVID-19, σύμφωνα με τα KCDC. Δεν καταγράφηκε πάντως κανείς νέος θάνατος, σύμφωνα με τα Κέντρα. Ο απολογισμός των νεκρών της επιδημίας παρέμεινε έτσι στους 12.

Εν τω μεταξύ, η αεροσυνοδός της Korean Air που επαληθεύτηκε πως μολύνθηκε από τον κορονοϊό δούλεψε σε πτήσεις μεταξύ της Σεούλ και του Λος Άντζελες, σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης της Νότιας Κορέας. Τα Κορεατικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (KCDC) ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη ότι το μέλος αυτό των πληρωμάτων καμπίνας της Korean Air είχε εργαστεί στην πτήση KE958 από το Ισραήλ προς την Ιντσόν τη 15η/16η Φεβρουαρίου. Ανάμεσα στους επιβάτες της πτήσης ήταν γκρουπ τουριστών από τη Νότια Κορέα μεταξύ των οποίων 31 άνθρωποι διαπιστώθηκε πως έχουν προσβληθεί από τον COVID-19. Δεν έχει διευκρινιστεί επίσημα σε ποιες άλλες πτήσεις είχε εργαστεί η υπάλληλος του νοτιοκορεατικού αερομεταφορέα. Σύμφωνα με το νοτιοκορεάτικο πρακτορείο ειδήσεων Yonhap και άλλα ΜΜΕ, η αεροσυνοδός εργάστηκε επίσης στις πτήσεις KE017 και KE012 προς και από το Λος Άντζελες των ΗΠΑ.

Περίπου τριάντα μέλη πληρωμάτων της Korean Air που βρίσκονταν στις ίδιες πτήσεις τέθηκαν σε καραντίνα για 14 ημέρες, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η αεροπορική εταιρεία παρέπεμψε όλες τις ερωτήσεις για τα δρομολόγια στα οποία εργάστηκε η υπάλληλός της στα KCDC, περιοριζόμενη να διαβεβαιώσει πως «θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές για να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των επιβατών και των εργαζομένων» της.

Όσον αφορά στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τους Αμερικανούς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ότι ο κίνδυνος για τη χώρα είναι «πολύ χαμηλός» και πρόσθεσε πως δεν εξετάζει αυτή τη στιγμή την επιβολή ταξιδιωτικών απαγορεύσεων προς και από χώρες όπως είναι η Νότια Κορέα και η Ιταλία, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να το κάνει αν θεωρηθεί πως είναι απαραίτητο.

Ωστόσο, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι επιβεβαίωσαν ένα νέο κρούσμα του κορονοϊού στην Καλιφόρνια, έναν άνθρωπο που δεν είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό ούτε είχε έλθει σε επαφή με κάποιο πρόσωπο που να είναι γνωστό πως είχε μολυνθεί, περιστατικό χωρίς προηγούμενο στη χώρα. Το πώς προσβλήθηκε ο άνθρωπος αυτός από τον κοροναϊό δεν είναι σαφές. Το κρούσμα αυξάνει το σύνολο των ανθρώπων που έχει επαληθευτεί πως μολύνθηκαν στην αμερικανική επικράτεια σε 15.

Το υπουργείο Υγείας του Ιράκ ανακοίνωσε εξάλλου ότι κατέγραψε το έκτο κρούσμα μόλυνσης από τον ιό που προκαλεί επιδημία πνευμονίας αφότου εμφανίστηκε στην κεντρική Κίνα τον Δεκέμβριο, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για έναν νεαρό που είχε ταξιδέψει στο Ιράν.