Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιώτης – Ραφαήλ: ο μικρός σούπερμαν βγήκε ξανά νικητής και επιστρέφει!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αντιμετώπισε επιτυχώς την επιπλοκή που σημειώθηκε μετά από μια νέα επέμβαση, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και φτιάχνει βαλίτσες για Ελλάδα!

Άλλη μια μάχη κέρδισε ο μικρός Παναγιώτης – Ραφαήλ, ο οποίος βρίσκεται στη Βοστώνη μετά την γονιδιακή θεραπείας, στην οποία υπερβλήθη αλλά και ύστερα από ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε με το αναπνευστικό του.

Προ ημερών οι δικοί του άνθρωποι είχαν ανακοινώσει ότι ο μικρός ήρωας έκανε μια επέμβαση, η οποία κρίθηκε απαραίτητη για την υγεία του παιδιού. Η επέμβαση πήγε καλά, αλλά δυστυχώς κόλλησε μια ίωση η οποία τον χτύπησε στο ευαίσθητο σημείο του, το αναπνευστικό.

Η κατάσταση της υγείας του όμως βελτιώνεται μέρα με τη μέρα και έτσι ο Παναγιώτης – Ραφαήλ μπόρεσε να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Πλέον ο ίδιος και η οικογένειά του ετοιμάζονται για το ταξίδι της επιστροφής στην Ελλάδα, όπου όλοι τον αναμένουν με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση!

Όσο για τη στολή που επέλεξε η οικογένεια του για εκείνον, λόγο της Αποκριάς, διόλου τυχαία δεν είναι, μιας και ο μικρός σούπερ ήρωας αποδείχθηκε σούπερμαν!