Πολιτική

Προανακριτική: ο Νίκος Παππάς κλήθηκε για κατάθεση

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πότε θα καταθέσει ο Δ. Τζανακόπουλος. Η άρνηση της Ελ. Τουλουπάκη και η επιστολή της. Σάλος από όσα υποστήριξε ο Σ. Μιωνή.

Την κλήτευση του πρώην υπουργού Νίκου Παππά ως μάρτυρα στην Προανακριτική επιτροπή της Βουλής αποφάσισε η πλειοψηφία.

Την Τρίτη θα κληθεί στην προανακριτική επιτροπή ο Νίκος Παππάς, την Τετάρτη ο Δημήτρης Τζανακόπουλος και τελικώς την Πέμπτη θα καταθέσει η Ελένη Τουλουπάκη.

Η πλειοψηφία της Προανακριτικής απέρριψε το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ να κληθούν ως μάρτυρες ο Αντώνης Σαμαράς, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Ιωάννης Φιλιππάκης και η Γιάννα Παπαδάκου.

Όλα αυτά μετά τις "βόμβες" του Σάμπι Μιωνή στην Προανακριτική, την Τετάρτη, ο οποίος φέρεται να κατήγγειλε ότι ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος τον εκβίαζε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και δη στο γραφείο του Νίκου Παππά, ζητώντας του να καταβάλει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό προκειμένου να λήξει η αντιδικία του με εκδότη.

Αρνήθηκε να καταθέσει η Τουλουπάκη

Δεν θα εξεταστεί σήμερα η Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη από την ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης.

Στη γραμματεία της επιτροπής διαβιβάστηκε επιστολή της κ. Τουλουπάκη στην οποία διατυπώνει αντιρρήσεις για τον τρόπο κλήτευσής της.

Πολιτική "θύελλα" μετά την κατάθεση Μιωνή

Συνεχίστηκαν την Πέμπτη, ο σάλος και οι αντιδράσεις για την κατάθεση του επιχειρηματία Σ. Μιωνή, την Τετάρτη στην Προανακρτική Επιτροπή της Βουλής.

Για το ενδεχόμενο κλήσης του Νίκου Παππά και το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου στην Προανακριτική μετά τις καταγγελίες του Σ. Μιωνή, μίλησε το πρωί της Πέμπτης, στο ΘΕΜΑ 104,6, ο βουλευτής της ΝΔ και μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής, Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος είπε ότι ο Νίκος Παππάς μετά την τελευταία του τοποθέτηση επιβεβαίωσε τη συνάντηση των τριών και η συζήτηση είχε και οικονομικό αντικείμενο.

Σε ερώτηση ποια ήταν η εξήγηση που έδωσε ο κ. Παππάς για την εν λόγω συνάντηση, ο κ. Καραγκούνης είπε πως «αυτό το οποίο κατάλαβα ότι λέει ο κ. Παππάς είναι να διευθετηθούν κάποια ζητήματα κατ’ απαίτηση της ισραηλινής κυβέρνησης και ότι υπήρχε πίεση από την Ισραηλινή κυβέρνηση έτσι ώστε να βρεθούν και να τα βρουν». Απαντώντας για το αν ήταν ενήμερος ο πρωθυπουργός, ο κ. Κραγκούνης είπε: «από ότι κατάλαβα, ναι, ήταν ενήμερος, σε υψηλό επίπεδο είχε γίνει μία συνεννόηση μεταξύ των δύο κυβερνήσεων». Πρόσθεσε τέλος, ότι μετά από αυτές τις σημαντικές μαρτυρίες, όπως τις χαρακτήρισε, υπάρχει κάποιο σχετικό αίτημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής για να εξεταστεί αν θα χρειαστεί η διαδικασία να μπει σε ένα επίπεδο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου και πιθανότατα να υπάρξει κλήση κάθε μάρτυρα που θα μπορούσε να διαφωτίσει την επιτροπή για την υπόθεση.

Παπαχριστόπουλος: εγώ δεν θα έκλεινα ραντεβού με τον κ. Μιωνή στο Μαξίμου

«Εγώ δεν θα το έκλεινα το ραντεβού στο Μαξίμου, αλλά κάπου έξω» δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής, Θανάσης Παπαχριστόπουλος, μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6, όπου υποστήριξε ότι ο κ. Παππάς δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόθεση, λέγοντας «σε καμία περίπτωση ο κ. Μιωνής δεν μπέρδεψε τον Νίκο Παππά, ο Τσίπρας δεν έχει καμία σχέση… Στο γραφείο του Νίκου του Παππά έγινε η συνάντηση. Ο Νίκος πνιγόταν εκείνη την εποχή, λέει εντάξει ρε παιδιά να τα βρείτε να τελειώνει αυτή η ιστορία».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι «κατά περίεργο ο κ. Μιωνή τρόπο θυμήθηκε αυτό το ραντεβού δύο μέρες μετά, την ημέρα που είναι στη δημοσιότητα και έχει κάνει και μήνυση». Όσο για τη γενικότερη έρευνα της Προανακριτικής Επιτροπής ο κ. Παπαχριστόπουλος σημείωσε ότι «δεν έχουν ούτε ένα στοιχείο για τον Παπαγγελόπουλο» και αναρωτήθηκε «τι λόγο είχε ο Παπαγγελόπουλος, μόνος του, χωρίς να έχει κάλυψη από κάποιον να στήσει όλη αυτή την ιστορία. Δεν μπορεί από μόνος του να έχει στήσει μία σκευωρία». Προκάλεσε δε τη ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ «αν έχουν τα άντερα φωτογραφήστε τον τότε πρωθυπουργό. Αλλά δεν τολμάνε».

Κεγκέρογλου: παθαίνεις πλάκα με τις αποκαλύψεις για «παραδικαστικό του ΣΥΡΙΖΑ»

Για οδυνηρή έκπληξη που ένιωσε με τα όσα καταγγέλθηκαν από τον Σ. Μιωνή και επιβεβαιώνουν, κατά την εκτίμησή του, πως δρούσε ένα σύστημα επηρεασμού της Δικαιοσύνης, έκανε λόγο ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ και μέλος της Επιτροπής, Βασίλης Κεγκέρογλου. Μιλώντας στον ίδιο σταθμό, ο κ. Κεγκέρογλου επεσήμανε την καταγγελία του επιχειρηματία ότι έναν συγκεκριμένος άνθρωπος (εννοεί τον κ. Παπαγγελόπουλο) ζήτησε μίζα 350.000 ευρώ και αναφέρθηκε στο διάλογο που είχε μαζί του κατά τη διάρκεια της εξέτασης: «Ρωτήθηκε ο κ. Μιωνής εάν έχει αποδείξεις ή τα λέει στον αέρα και σπιλώνει ανθρώπους. Μας λέει «τα έχω όλα τα στοιχεία». Του λέω «θέλω να καταθέσετε όλα τα έγγραφα ή ηχητικά ή τηλεοπτικά ντοκουμέντα, ό,τι έχετε γι’ αυτή τη συνάντηση και αυτή τη δωροληψία». Και μου είπε «όλα υπάρχουν και θα κατατεθούν στην ώρα τους».

Ειδικά για το έγγραφο που παρουσίασε ο κ. Μιωνή για το πώς του προτάθηκε στη συνάντηση του Μαρτίου 2016 στο Μέγαρο Μαξίμου, να γίνει η διευθέτηση της δικαστικής του περιπέτειας (έναντι του ποσού των 350.000 ευρώ, όπως κατήγγειλε), ο κ. Κεγκέρογλου είπε χαρακτηριστικά: «Βλέποντας το έγγραφο ομολογώ ότι παθαίνεις πλάκα, λέω ρε παιδιά δεν γίνεται να είναι αληθινό, είναι πλαστό. Αυτό το έγγραφο είναι που αποκαλύπτει πλήρως τη σχέση ιδιωτών που διαχειρίζονται το σύστημα μέσα στη δικαιοσύνη, που αρχειοθετεί υποθέσεις, που κάνει, που δείχνει. Βλέπεις ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που λέει εμείς θα κανονίσουμε, τον έναν ή τον άλλο, να κάνει αυτή την πράξη. Όποιος το διαβάσει μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη πλέον; Επείγει να ξεκαθαριστεί αυτή η υπόθεση το γρηγορότερο και γι’ αυτό το λόγο». Κατά την άποψή του πάντως και αναφερόμενος το ρόλο της κυρίας Τουουπάκη ο κ. Κεγκέρογλου επισήμανε ότι «το παραθεσμικό κύκλωμα ζει και βασιλεύει, μιλάω για την εισαγγελέα διαφθοράς». Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να υπάρξει διεύρυνση του κατηγορητηρίου για τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο είπε «νομίζω θα γίνει».