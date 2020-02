Πολιτική

Κουτσούμπας: τελειωτικό χτύπημα στο ασφαλιστικό το νομοσχέδιο Βρούτση

«Στόχος της ΝΔ είναι να εφαρμόσει και όχι να καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου», εκτίμησε ο ΓΓ του ΚΚΕ.

«Οι εναλλαγές των κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια και οι νόμοι για το ασφαλιστικό, που διαδέχονταν ο ένας τον άλλον, δυνάμωσαν την επίθεση στα ασφαλιστικά, στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, την πλήρη αλλαγή του όποιου κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης είχε απομείνει. Έφεραν και ενίσχυσαν την κατεύθυνση για επαγγελματικά ταμεία και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες», τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ομιλία του στη Βουλή για το ασφαλιστικό.

Επισήμανε την ξεχωριστή αναφορά «που έχουν κάνει όλοι οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εργοδοτικές οργανώσεις, όπως ο ΣΕΒ για την τεράστια συμβολή του νόμου Κατρούγκαλου στην ιδιωτικοποίηση του Ασφαλιστικού συστήματος, στην υλοποίηση των αλλαγών που θέλουν να προωθήσουν από τις αρχές της δεκαετίας του 90 για την κατάργηση αυτής της μεγάλης κατάκτησης των εργαζομένων».

«Ο σημερινός στόχος της ΝΔ είναι να εφαρμόσει τον νόμο Κατρούγκαλου και όχι να τον καταργήσει, να τον βελτιώσει ακόμα και από νομικά κενά και να τον βάλει στη ζωή για να παραδοθούν τα αποθεματικά των Ταμείων στα νύχια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και των περίφημων επενδυτών της κεφαλαιοαγοράς», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «στόχος είναι να απαλλάξουν τη μεγάλη εργοδοσία από την υποχρέωση, που με νόμο της είχε καθοριστεί, να επιστρέφει ένα μέρος της κλεμμένης υπεραξίας μέσω των εισφορών για το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα».

«Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για το τελειωτικό χτύπημα και την διαμόρφωση ενός ασφαλιστικού στο οποίο πρόσβαση θα υπάρχει αν έχεις να πληρώσεις», υπογράμμισε.

Τόνισε ότι το ασφαλιστικό της ΝΔ δεν είναι νέα πρόταση, καθώς έχει αποτελέσει και αντικείμενο συζήτησης και κείμενο διαφόρων επιτροπών «σοφών» και συμπυκνώνεται στο εξής: «Οι εργαζόμενοι υποχρεώνονται σε όλη τους τη ζωή να πληρώνουν ατέλειωτες εισφορές από το μισθό τους και φόρους, όπως κάνουν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά στο τέλος δεν θα γνωρίζουν τι θα πάρουν και αν θα πάρουν διότι οι παράμετροι που μπαίνουν σχετίζονται με την επένδυση αυτών των εισφορών και τις αποδόσεις που αυτή θα δίνει".

Αναφερόμενος σε αποφάσεις του ΣτΕ είπε αυτές ότι «αποδέχονται και νομιμοποιούν όλο τον πυρήνα του νόμου και την αρχιτεκτονική του».

Σημείωσε ότι το ΚΚΕ επικεντρώνεται στο «μεγάλο έγκλημα που συντελείται για τις σημερινές και κυρίως τις μελλοντικές γενιές, τους νέους και τις νέες που εργάζονται με άθλιους όρους» και εξήγησε λεπτομερώς ότι οι νέοι που μπαίνουν σήμερα στην παραγωγή «θα συναντήσουν τα μεγαλύτερα αδιέξοδα όσον αφορά τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα».

Ο Δ. Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι «μπροστά μας έχουμε να αντιπαλέψουμε το σχέδιο συνολικής ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής ασφάλισης» και υπενθύμισε ότι το συγκεκριμένο σύστημα «με τους τρείς πυλώνες», έρχεται από την «αιμοσταγή χιλιανή χούντα» προσθέτοντας «ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ πήραν το σύστημα Πινοσέτ και αυτό προωθούν διαδοχικά ο ένας μετά τον άλλον».

Είπε ότι η μεγάλη ανησυχία του ΚΚΕ για το μέλλον εστιάζει στην καταβολή και την εγγύηση των συντάξεων, στις ανατροπές που αυξάνουν συνεχώς τα όρια ηλικίας, στη μείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ, στις υποβαθμισμένες υπηρεσίες αλλά και στην ανταποδοτικότητα στην Υγεία και στην Πρόνοια που μεταβιβάζει το κόστος στη λαϊκή οικογένεια.

Εκτίμησε ότι το μοντέλο αυτό της επικουρικής «προορίζεται να εφαρμοστεί εν τέλει και στην κύρια ασφάλιση για το κομμάτι της ανταποδοτικής σύνταξης».

Μιλώντας για την ιδιωτική ασφάλιση είπε ότι είναι καθαρά κερδοσκοπική επιχείρηση, με, όπως εξήγησε, «επώδυνους όρους αφαίμαξης του λαϊκού εισοδήματος» και δεν παρέλειψε να αναφέρει τις επιπτώσεις που είχαν στους ασφαλισμένους τα κραχ ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.

«Για το ΚΚΕ, το πρόβλημα της ασφάλισης είναι ταξικό, είναι πολιτικό, καθώς φανερώνονται ακόμα πιο καθαρά τα όρια αυτού του συστήματος που σαπίζει, που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι «η βάση του ζητήματος της κοινωνικής ασφάλισης όπως και των μισθών, του χρόνου εργασίας, των εργασιακών σχέσεων, δεν είναι τεχνική, άλλα είναι κοινωνική-οικονομική, για αυτό και δεν μπορούν να λυθούν μέσα σ' αυτό το σύστημα».

Το ΚΚΕ αγωνίζεται για δημόσια, καθολική, υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, για την οικοδόμηση ενιαίου συστήματος, που περιλαμβάνει και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τις υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης της υγείας, τις παροχές και υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας, είπε ο Δ. Κουτσούμπας, καταθέτοντας τους βασικούς άξονες του προγράμματος του ΚΚΕ για το θέμα αυτό.

«Έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη της ταξικής πάλης. Είμαστε σίγουροι ότι οι εργαζόμενοι, ο λαός, θα πάρουν τις τύχες στα δικά τους χέρια. Δίπλα τους θα έχουν το Κόμμα μας, με νέες επεξεργασίες συνεχώς, στηριγμένες πλέον πολύ γερά στην μελέτη της πείρας του παρελθόντος, με πρόγραμμα που απαντά στα σύγχρονα προβλήματα της εποχής», κατέληξε στην ομιλία του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.