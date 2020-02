Πολιτική

Υπάλληλοι της Βουλής εξετάζονται για μόλυνση από τον κορονοϊό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε εγρήγορση οι Υγειονομικές Αρχές και στο Κοινοβούλιο.

Δύο υπάλληλοι της Βουλής έχουν μπει στο μικροσκόπιο των υγειονομικών Αρχών τις τελευταίες ώρες, καθώς εμφανίζουν συμπτώματα και εκφράζονται φόβοι ότι νοσούν απο τον κορονοϊό.

Στην μία περίπτωση, ο υπάλληλος έχει εδώ και ημέρες συμπτώματα, για τα οποία όμως, όπως αναφέρουν πληροφορίες, είχε αδιαφορήσει.

Δείγματα απο τους δύο ασθενείς έχουν ήδη σταλεί για εξετάσεις και αναμένονται τα αποτελέσματα, αναφορικά με το αν πρόκειται για κρούσματα του κορονοϊού ή οι υπάλληλοι πάσχουν από γρίπη.

Εν τω μεταξύ, το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόσωπο του περιβάλλοντος της 40χρονης, που είναι το τρίτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην χώρα μας και το πρώτο στην Αττική, τίθεται υπό έλεγχο στο Νοσοκομείο Αττικόν, μετά από εξετάσεις σε ιδιωτικό θεραπευτήριο και λόγω των συμπτωμάτων που παρουσιάζει