Υγεία - Περιβάλλον

Μεντής στον ΑΝΤ1: δεν πρέπει να φοβόμαστε τον κορονοϊό περισσότερο από τη γρίπη (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Διευθυντής Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας του Ινστιτούτου Παστέρ, εξέφρασε την ανησυχία του ότι η εξάπλωση του ιού στην Ιταλία μπορεί να είναι μεγαλύτερη.