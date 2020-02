Πολιτισμός

Κώστας Βουτσάς: Το τελευταίο χειροκρότημα για τον “αιώνιο έφηβο” (εικόνες)

Στη Μητρόπολη Αθηνών τελείται η εξόδιος ακολουθία για τον ηθοποιό μαζί με τον οποίο μεγάλωσαν γενιές και γενιές Ελλήνων.

Σε βαρύ κλίμα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος θαυμαστών αποχαιρέτισαν τον Κώστα Βουτσά.

Η σορός του μεγάλου κωμικού είχε εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης από χθες και χιλιάδες κόσμου απέτιναν φόρο τιμής στον «αιώνιο έφηβο».

Λίγο πριν από τη μεταφορά της σορού του στη Μητρόπολη, έμειναν μέσα στο παρεκκλήσι μόνο οι στενοί συγγενείς του, που ιδιωτικά αποχαιρέτισαν τον πατέρα, σύζυγο και παππού.

Στη συνέχεια, στις 11:30, ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία του Κώστα Βουτσά, μετά την οποία θα ακολουθήσουν οι επικήδειοι λόγοι.

Η ταφή θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο, όπου ο Δήμος Αθηναίων έχει παραχωρήσει τάφο τιμής ένεκεν στην οικογένεια του Κώστα Βουτσά.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας του Κώστα Βουτσά, όποιος ενδιαφέρεται να κάνει δωρεά εις μνήμην του μπορεί να προτιμήσει τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Τράπεζα: ALPHA BANK IBAN: GR84 0140 1150 1150 0210 1239 950. Αιτιολογία: Δωρεά εις μνήμην του Κώστα Βουτσά) ή τη Μέριμνα-Εταιρία για τη Φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών (TPAΠEZA ΠEIPAIΩΣ IBAN GR5801720530005053045477431 και ALPHA BANK IBAN GR2601401150115002002017657).

Προσερχόμενη στη Μητρόπολη, η κόρη του Κώστα Βουτσά, Σάντρα, ανέφερε: «Είναι μία τεράστια απώλεια για την οικογένεια και είναι συγκινητικό που είναι και για όλη τη χώρα, απ' αυτά που βλέπουμε αυτές τις μέρες και τα μηνύματα που παίρνουμε. Όλος ο κόσμος τον αγαπούσε παρά πολύ τον πατέρα μου κι αυτό για μας είναι μία μικρή παρηγοριά.

Σε ερώτηση για το τι θυμάται από τον πατέρα της, απάντησε πόσο χαρούμενος, γενναιόδωρος και μαχητής ήταν μέχρι την τελευταία στιγμή.

Η Ελένη Φιλίνη σημείωσε ότι «έσβησε ο κεντρικός προβολέας του θεάτρου. Ο Κώστας ήταν η χαρά της ζωής, η χαρά του θεάτρου. Άνθρωπος πάνω απ' όλα, εκτός από το ταλέντο του που είναι αναγνωρισμένο με το παραπάνω. Ο Κώστας θα μας λείψει πολύ, αλλά δεν θα λείψει από την καρδιά μας».

«Ήταν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς που είχαμε ποτέ, αλλά δεν τον ξεχώριζε αυτό. Τον ξεχώριζε η γενναιοδωρία, η καλοσύνη του, το ότι ήταν ένα απλό προσφυγόπουλο δίπλα στον απλό κόσμο, χωρίς καμία κακία ποτέ, χωρίς τίποτε το δεύτερο», δήλωσε η Μιμή Ντενίση.