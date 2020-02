Κόσμος

Μπέιμπι-σίτερ πυροβόλησε 10χρονο αγόρι ενώ προσπαθούσε να βγάλει σέλφι

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η 19χρονη, η οποία είναι και θεία του παιδιού, πυροβόλησε τον 10χρονο στο στομάχι...

Ένα 10χρονο αγόρι πυροβολήθηκε από την μπέιμπι-σίτερ του, η οποία προσπαθούσε να τραβήξει σέλφι κρατώντας στα χέρια της ένα όπλο, όπως γνωστοποίησε η αστυνομία του Χιούστον.

Η 19χρονη Κέιτλιν Σμιθ, που είναι και θεία του παιδιού, πυροβόλησε τον 10χρονο στο στομάχι, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Οι γιατροί εκτιμούν, πάντως, ότι θα αναρρώσει πλήρως.

Ο σερίφης της κομητείας Χάρις, Εντ Γκονζάλες, είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox 26 ότι το όπλο δεν βρισκόταν σε ασφαλή χώρο του σπιτιού. Η νεαρή γυναίκα το πήρε πιστεύοντας ότι ήταν άδειο και, ενώ έβγαζε φωτογραφίες, το όπλο εκπυρσοκρότησε, τραυματίζοντας τον 10χρονο. «Τραγική κατάσταση, τα βλέπουμε αυτά αρκετά συχνά», πρόσθεσε.