Κοινωνία

Κορονοϊός: “Τέλος” οι σχολικές εκδρομές στο εξωτερικό

Το μήνυμα του Βασίλη Κικίλια. Σύσκεψη με την Υπουργό Υγείας για την λειτουργία των σχολείων.

Αναστέλλονται όλες οι σχολικές εκδρομές στο εξωτερικό λόγω κορoνοϊού σύμφωνα με την ενημέρωση του επικεφαλής της επιτροπής των λοιμωξιολόγων Σωτήρη Τσιόδρα.

Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ανέφερε πως ο ιός επηρεάζει πιο εύκολα τις μεγαλύτερες ηλικίες και ευπαθείς ομάδες.

Η απαγόρευση όλων τον εκπαιδευτικών εκδρομών στο εξωτερικό για όλα τα σχολεία αποφασίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας και τον ΕΟΔΥ, σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε την Παρασκευή το μεσημέρι.

Όπως είπε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, δεν τίθεται θέμα "απαγόρευσης" για άλλες εκδηλώσεις στην χώρα.

Παράλληλα, ο κ.Τσιόδρας ανέφερε πως δεν υπάρχει ένδειξη συνεχιζομενης μετάδοσης στην Ελλάδα, στην οποία μέχρι τώρα έχουν επιβεβαιωθεί 4 κρούσματα, δύο στην Αθήνα και δύο στην Θεσσαλονίκη.

Από την μεριά του, ο Υπουργός Υγείας ζήτησε σωστή πληροφόρηση των ευπαθών ομάδων, των ανθρώπων δηλαδή που πάσχουν απο χρόνια νοσήματα, τονίζοντας την ανάγκη όλοι να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να αποφεύγουν τις στενές επαφές, ενώ τέλος ζήτησε να επιδειχθεί εμπιστοσύνη στους επιστήμονες.

Ακολούθως, σε σύσκεψη με την Νίκη Κεραμεως, τέθηκαν επί τόπου οι τρόποι που πρέπει λειτουργούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε περίπτωση που υπάρχει μαθητής, ο οποίος έχει έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού. Σημειώνεται ότι σήμερα δεν λειτούργησαν αρκετά σχολεία στην Αττική, λόγω επαφών μαθητών τους με ασθενείς που νοσούν απο τον κορονοϊό.