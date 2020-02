Αθλητικά

Ολυμπιακός: υποδοχή… ηρώων στο αεροδρόμιο (εικόνες)

Θριαμβευτική υποδοχή στο αεροδρόμιο, για την επιστροφή της «ερυθρόλευκης» αποστολής.

Θριαμβευτική υποδοχή επεφύλαξαν εκατοντάδες φίλοι του Ολυμπιακού, στην αποστολή της ομάδας που επέστρεψε από το Λονδίνο.

Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Πρόεδρος της ΠΑΕ, αλλά και δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Ο Ολυμπιακός έγραψε… ιστορία το βράδυ της Πέμπτης, μετά τη νίκη του επί της Άρσεναλ, που του χάρισε και την πρόκριση στους «16» του Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την επίσης αγγλική Γουλβς, για την είσοδο στους «8».