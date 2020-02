Life

Ο Στέφανος Μουαγκιέ στο “Food N’ Friends” (εικόνες)

Ο ταλαντούχος κωμικός και παίκτης του “YFSF” του ΑΝΤ1, βάζει τα δυνατά του στην κουζίνα.

Το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μαζί με τον Ηλία Φουντούλη υποδέχονται τον Στέφανο Μουαγκιέ, τoν «Μαμαντού» από την αγαπημένη σειρά «Πέτα τη Φριτέζα» αλλά και ένα από τα πρόσωπα του λαμπερού «Your Face Sounds Familiar».

Ο ταλαντούχος ηθοποιός και περφόρμερ καλείται να αναλάβει δράση στην κουζίνα, επιστρατεύοντας όλες του τις δυνάμεις για να τα βγάλει πέρα και να εντυπωσιάσει γευστικά τους δυο παρουσιαστές.

Οι μαγειρικές ικανότητες και η σιγουριά του θα ξαφνιάσουν ευχάριστα τον Δημήτρη και τον Ηλία αφού θα ανακαλύψουν ένα ακόμη ταλέντο του Στέφανου.