Κορονοϊός: Αυξάνει τον δείκτη επικινδυνότητας ο ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όρισε στον υψηλότερο βαθμό τον δείκτη κινδύνου από τον κορονοϊό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι αύξησε σε "πολύ υψηλό" το επίπεδο της απειλής που συνιστά ο νέος κοροναϊός, ο οποίος έχει προσβάλει σχεδόν 79.000 ανθρώπους στην Κίνα και περισσότερους από 5.000 στον υπόλοιπο κόσμο.

"Η συνεχιζόμενη αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων και ο αριθμός των χωρών που πλήττονται από τον Covid-19 τις τελευταίες ημέρες είναι σαφώς ανησυχητικοί", δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιεσούς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

"Οι επιδημιολόγοι μας παρακολουθούν τις εξελίξεις αυτές σε μόνιμη βάση και τώρα αυξήσαμε την εκτίμηση του κινδύνου μετάδοσης και του κινδύνου επίπτωσης του Covid-19 σε πολύ υψηλό επίπεδο παγκοσμίως", στο υψηλότερο επίπεδό του, δήλωσε.

Σε έκθεσή που εκδόθηκε σήμερα ο ΠΟΥ υπογραμμίζει ότι μεγάλο μέρος της παγκόσμιας κοινότητας δεν είναι ακόμη έτοιμο να εφαρμόσει τον τύπο των μέτρων τα οποία περιόρισαν την επιδημία που εξαπλώθηκε γρήγορα στην Κίνα. "Είναι τα μοναδικά μέτρα που αποδεικνύονται επί του παρόντος ότι διακόπτουν ή ελαχιστοποιούν τις αλυσίδες μετάδοσης στους ανθρώπους", αναφέρει η έκθεση.

"Θεμελιώδες ως προς τα μέτρα αυτά είναι η εξαιρετικά προσεκτική παρακολούθηση για τον άμεσο εντοπισμό κρουσμάτων, η πολύ γρήγορη διάγνωση και η άμεση απομόνωση του κρούσματος, η αυστηρή ιχνηλασία, η καραντίνα για τα πρόσωπα που ήρθαν σε στενή επαφή με το κρούσμα, καθώς και ένας εξαιρετικά υψηλός βαθμός κατανόησης και αποδοχής των μέτρων από τον πληθυσμό", τονίζεται.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ επισήμανε ότι περισσότερα από 20 εμβόλια αναπτύσσονται ανά τον κόσμο και αρκετά θεραπευτικά προϊόντα είναι στο στάδιο των κλινικών δοκιμών. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται σε "μερικές εβδομάδες", διευκρίνισε.

Παρότι η Κίνα ήταν έως πρότινος η μοναδική εστία του κοροναϊού παγκοσμίως, ο κίνδυνος πολλαπλασιάστηκε με την εμφάνιση του ιού σε νέες χώρες-πηγές όπως η Νότια Κορέα, το Ιράν και η Ιταλία. Ήδη σχεδόν 50 χώρες έχουν πληγεί, διευκρίνισε ο ΠΟΥ.

Στην Κίνα, απ' όπου ξέσπασε για πρώτη φορά η επιδημία στα τέλη Δεκεμβρίου, ο ιός έχει σκοτώσει 2.791 ανθρώπους.

Στον υπόλοιπο κόσμο, 67 άνθρωποι έχουν πεθάνει, σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ για την υγεία.

"Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι επιδημίες που έχουν σχέση με τον Covid-19 σε αρκετές χώρες, αλλά τα περισσότερα κρούσματα μπορούν ακόμη να αποδίδονται σε γνωστές επαφές ή σε ομάδες κρουσμάτων. Το κλειδί για να περιοριστεί ο κοροναϊός αυτός είναι να σπάσουν οι αλυσίδες μετάδοσης", δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

Αν και ο ΠΟΥ αύξησε το επίπεδο της απειλής διεθνώς, δεν θεωρεί ότι έχει να αντιμετωπίσει μια πανδημία.

Πανδημία είναι μια κατάσταση κατά την οποία "όλοι οι πολίτες είναι εκτεθειμένοι", κάτι που δεν συμβαίνει στην παρούσα φάση, εξήγησε στους δημοσιογράφους ο διευθυντής των προγραμμάτων εκτάκτων καταστάσεων του ΠΟΥ, δρ Μάικ Ράιαν. "Αν επρόκειτο για επιδημία γρίπης, θα μιλούσαμε για πανδημία αλλά στην περίπτωση του νέου κοροναϊού "διαπιστώσαμε ότι με μέτρα ανάσχεσης, το ρεύμα της επιδημίας μπορεί να σταματήσει σημαντικά", δήλωσε.