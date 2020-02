Οικονομία

10ος κύκλος ReGeneration: λήγει η διορία για τις αιτήσεις

Το 10ο κύκλο του ξεκίνησε τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου το ReGeneration, το πρωτοποριακό πρόγραμμα αμειβόμενης απασχόλησης και προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης που από τον προηγούμενο κύκλο του είναι πλέον προσβάσιμο και σε άτομα με αναπηρία.

Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία, λαμβάνοντας μέρος στο πρόγραμμα, να εφοδιαστούν με πολύπλευρα προσόντα διευκολύνοντας έτσι αποφασιστικά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ηλεκτρονικές αιτήσεις (στη διεύθυνση www.regeneration.gr) θα γίνονται δεκτές έως τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.

Στο νέο αυτό κύκλο, οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν, χρειάζεται να πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Πτυχιούχοι έως 29 ετών, απόφοιτοι ελληνικών και ξένων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ/Κολέγιο, ΙΕΚ), όλων των γνωστικών πεδίων, με ή χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο

• Μηδενική ή περιορισμένη εργασιακή εμπειρία: Εργασιακή εμπειρία από 0-3 έτη μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, σε αντικείμενο συναφές με τις σπουδές

• Εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες: Ενεργή συμμετοχή σε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες (π.χ. εθελοντισμός, αθλητισμός, επιχειρηματικότητα, καλλιτεχνικά και οποιαδήποτε άλλη μη ακαδημαϊκή δραστηριότητα)

Μέχρι σήμερα, μέσω του προγράμματος έχουν απασχοληθεί περισσότεροι από 1300 πτυχιούχοι σε 500+ συμμετέχουσες εταιρείες, οι οποίες δείχνουν έμπρακτα ότι στηρίζουν την επόμενη γενιά, αλλά και ότι συνεχίζουν να επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους, αφού το ποσοστό των συνεργασιών που ανανεώνονται ανέρχεται στο 92%. Την ίδια στιγμή το πρόγραμμα μετρά 170.000 ώρες εκπαίδευσης και 17.000 ώρες εθελοντικής προσφοράς από τους ReGenerators (τους υποψηφίους εκείνους που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία κάθε κύκλο του προγράμματος).

Παράλληλα, και στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής και ένταξης καινοτόμων πυλώνων στο πρόγραμμα, το ReGeneration , ξεκίνησε μια νέα συνεργασία με το Linkedin Learning, ’ξεκλειδώνοντας’’ χιλιάδες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλους τους ReGenerators, καθώς δημιουργώντας τον εξατομικευμένο λογαριασμό τους, οι συμμετέχοντες θα έχουν πλέον δωρεάν πρόσβαση σε περισσότερα από 9.000 online μαθήματα σε soft, hard και business skills, λαμβάνοντας εξειδικευμένη εκπαίδευση αλλά και την ανάλογη πιστοποίηση από τους μεγαλύτερους οργανισμούς παγκοσμίως.

O υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση στον 10ο κύκλο ReGeneration, μπορούν βρουν όλες τις πληροφορίες αλλά και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο www.regeneration.gr.