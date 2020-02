Αθλητικά

Τα… χρειάστηκε αλλά νίκησε η ΑΕΚ

Στην παράταση επικράτησε, εκτός έδρας, η Ένωση του Πανιωνίου…

Το έξτρα πεντάλεπτο χρειάστηκε η ΑΕΚ, παρουσίασε αρκετά θέματα στο αμυντικό κομμάτι, για να επικρατήσει, εκτός έρδρας, του Πανιωνίου Su Casa (6-13) με 101-96 και να κάνει το 14/14. ).

Κορυφαίοι για την Ένωση οι Λάνγκφορντ (23 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και Τολιόπουλος (13 πόντοι, 4 ριμπάουντ).

Από τους γηπεδούχους διακρίθηκαν οι ΜακΓκιλ (19 πόντοι, 6 ασίστ), Σουίτνι (19 πόντοι, 6 ριμπάουντ) και Καμαριανός (18 πόντοι, 4 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 38-42, 60-66, 84-84 (κ.α.), 96-101 (παρ.).