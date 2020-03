Υγεία - Περιβάλλον

Αντιμετώπιση πόνου στη σπονδυλική στήλη με ραδιοσυχνότητες RF (Radiofrequency)

*Γράφει ο Αντώνιος Ανδρουλής, Νευροχειρουργός - Διευθυντής Γ΄ Νευροχειρουργικής Κλινικής Μetropolitan General.

Ο χρόνιος πόνος στη σπονδυλική στήλη είτε δισκογενής, λόγω κήλης δίσκου είτε οφειλόμενος σε χρόνια καταπόνηση ή άλλη βλάβη στην περιοχή, είναι από τους πιο κοινούς πόνους που ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο ανεξάρτητα από το επάγγελμα και την ηλικία τους.

Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να καταστεί τόσο έντονος ώστε ο ασθενής να αδυνατεί να επιτελέσει απλές καθημερινές δραστηριότητες. Χάρη στην συνεχή επιστημονική έρευνα αλλά και την εξέλιξη της τεχνολογίας μία νέα πρωτοποριακή μέθοδος, η οποία εφαρμόζεται το τελευταίο διάστημα προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια.

Η συγκεκριμένη θεραπεία εφαρμόζεται εφόσον τα συντηρητικά μέσα όπως η φαρμακευτική αγωγή με αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη, οι τοπικές εγχύσεις και η φυσικοθεραπεία έχουν καταστεί αναποτελεσματικές. Στόχος της είναι η καταστροφή των νευρικών οδών μετάδοσης του πόνου, μέσω ηλεκτρικού πεδίου. Η θεραπεία με ραδιοσυχνότητες RF, δηλαδή η παλμική εφαρμογή υψηλών συχνοτήτων ρεύματος, έχει την ιδιότητα να προκαλεί αναστολή της ικανότητας του νεύρου να μεταδίδει αλγεινά ερεθίσματα στον εγκέφαλο, χωρίς όμως να επηρεάζει άλλες λειτουργίες του νεύρου με αποτέλεσμα οι ασθενείς να απαλλάσσονται από τον πόνο και να ανακτούν πλήρως τη λειτουργικότητά τους.

Ενδείξεις εφαρμογής της θεραπείας με ραδιοσυχνότητες

Η θεραπεία με ραδιοσυχνότητες χρησιμοποιείται προκειμένου να αντιμετωπιστεί η οσφυαλγία, η ισχιαλγία, η αυχεναλγία, η δισκοπάθεια τα σπονδυλικά κατάγματα, ο πόνος των αρθρώσεων, η σπονδυλαθρίτιδα αλλά και ο πόνος από την χρόνια καταπόνηση της σπονδυλικής στήλης. Εφαρμόζεται κυρίως στις οπίσθιες αρθρώσεις στην οσφυϊκή, τη θωρακική ή την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, στο γάγγλιο της οπίσθιας νωτιαίας ρίζας, στις ιερολαγόνιες αρθρώσεις καθώς και για θερμοπηξία για αντιμετώπιση της δισκοκήλης πριν απαιτηθεί χειρουργείο δισκεκτομής και προς αποφυγή αυτού.

Επιπλέον μπορεί να εφαρμοστεί για τη θεραπεία της νευραλγίας τριδύμου, της μεσοπλέυριας και της μεθερπητικής νευραλγίας, της ινιακής και της αθροιστικής κεφαλαλγίας, του πυελικού πόνου, της άτυπης προσωπαλγίας αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις καρκινικού πόνου.

Η αντιμετώπιση με ραδιοσυχνότητες RF στην πράξη

Η μέθοδος εφαρμόζεται με τον ασθενή στο πλάι ή σε πρηνή θέση υπό τοπική αναισθησία και ακτινοσκοπική καθοδήγηση. Η διάρκειά της επέμβασης κυμαίνεται από 30 έως 90 λεπτά ανάλογα της φύσης του προβλήματος. Αν κριθεί απαραίτητο ενδέχεται να χορηγηθεί στον ασθενή και ελαφρά μέθη κατά τη διάρκεια της επέμβασης αλλά πάντα ο ασθενής είναι σε θέση να επικοινωνεί με το ιατρό.

Στη συνέχεια τοποθετείται ειδική βελόνη, πραγματοποιείται καθετηριασμός, τοποθετείται το ηλεκτρόδιο και γίνεται αισθητικός έλεγχος μέσω της διέγερσης του νεύρου ώστε να διασφαλιστεί η ακριβής θέση στον θεραπευτικό στόχο.

Ακολουθεί ο κινητικός έλεγχος προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθή τοποθέτηση και ακολουθεί ενεργοποίηση του ηλεκτροδίου με ελεγχόμενη θερμότητα που έχει θεραπευτική δράση είτε με ηλεκτροθερμοπηξία, δηλαδή επιλεκτική καταστροφή αισθητικών νωτιαίων νευρικών οδών, είτε με νευροτροποποίηση, δηλαδή αντικατάσταση των σημάτων του βασανιστικού πόνου που μεταδίδονται στον εγκέφαλο και στο νωτιαίο μυελό, με αισθητικά ανακουφιστικό και ανώδυνο ελαφρύ μούδιασμα.

Μετά το πέρας της διαδικασίας ο ασθενής μεταφέρεται στο θάλαμο νοσηλείας και είναι έτοιμος να πάει σπίτι του απαλλαγμένος από τον πόνο.

Αποτελέσματα

Η θεραπεία με ραδιοσυχνότητες είναι μια απολύτως ασφαλής και αποτελεσματική τεχνική είτε για αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου στη σπονδυλική στήλη είτε για δισκοπλαστική μέσω ηλεκτροθερμοπηξίας σε περιπτώσεις κήλης δίσκου. Η διάρκεια των αποτελεσμάτων ποικίλει από ασθενή σε ασθενή με γενικά εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σπάνια, όταν το πρόβλημα είναι σοβαρό, τα συμπτώματα μπορεί να επανέλθουν αλλά η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί γιατί ο ασθενής δεν επιβαρύνεται, καθώς δεν προκαλούνται βλάβες στα νεύρα.

Η θεραπεία με ραδιοσυχνότητες RF μπορεί να αποτελέσει την κύρια θεραπεία εκλογής σε ασθενείς, που παλαιότερα δεν θα μπορούσαν να αποφύγουν τη χειρουργική επέμβαση όπως στις περιπτώσεις κήλης μεσοσπονδύλιου δίσκου. Χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας που ξεπερνούν το 90%. Η επάνοδος του ασθενή στις συνήθεις δραστηριότητες πραγματοποιείται άμεσα.

Αποτελεί επεμβατική μη χειρουργική λύση, χαμηλού κόστους λόγω της εξόδου από το νοσοκομείο σε 2 ώρες και με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

