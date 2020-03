Life

Πάτρα: η… “απαγορευμένη” παρέλαση των καρναβαλιστών (βίντεο)

Τουλάχιστον 8.000 καρναβαλιστές αψήφησαν την απαγόρευση, λόγω κορονοϊού, και ξεχύθηκαν στους δρόμους της Αχαϊκής πρωτεύουσας…

“Ξόρκισε” τον κορονοϊό το Πατρινό Καρναβάλι...

Παρά την απαγόρευση χιλιάδες Πατρινοί καρναβαλιστές, έδωσαν “ραντεβού” στην πλατεία Ομονοίας, και ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης.

Τί και εάν δεν υπήρχε μουσική από τα ηχεία της παρέλασης, τι και εάν δεν υπήρχαν τα μέλη της Καρναβαλικής Επιτροπής στο δρόμο για να τους κρίνουν, τι και εάν δεν έβγαλαν τα άρματα που τόσο καιρό έφτιαχναν, οι καρναβαλιστές δεν το έβαλαν κάτω. Με αυτοσχέδιες μουσικές, χόρεψαν, διασκέδασαν και σκόρπισαν το κέφι παντού.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στην αυθόρμητη καρναβαλική παρέλαση συμμετείχαν πάνω από 8.000 άτομα, υπό το βλέμμα περίπου 4.000 θεατών. Η αυθόρμητη καρναβαλική παρέλαση ξεκίνησε λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε γύρω στις 5 το απόγευμα της Κυριακής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέλασης, η αστυνομία παρακολουθούσε διακριτικά τα δρώμενα και διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, που επικαλείται το thebest.gr, οι αστυνομικοί είχαν ενημερώσει προφορικά τους επικεφαλής των πληρωμάτων, ότι παρελαύνουν με δική τους ευθύνη…