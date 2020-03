Αθλητικά

Πέθανε ο Ανδρέας Παπαεμμανουήλ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Φτωχότερη είναι από σήμερα η οικογένεια του Παναθηναϊκού

“Έφυγε” σε ηλικία 81 ετών, ο μυθικός «Κούνελος» του Παναθηναϊκού. Ανδρέας Παπαεμμανουήλ υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες παίκτες της γενιάς του, μεγαλουργώντας με το «τριφύλλι» στο μέρος της καρδιάς τη δεκαετία του ’60. Ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε αήττητη το πρωτάθλημα του 1964 και έπαιξε για 11 χρόνια στον Παναθηναϊκό έχοντας σπουδαίες εμφανίσεις κι επιδόσεις.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών ο μυθικός «Κούνελος»

Φτωχότερη είναι από σήμερα η οικογένεια του Παναθηναϊκού, αφού ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές της δεκαετίας του '60, ο Ανδρέας Παπαεμμανουήλ, «έφυγε» σε ηλικία 81 ετών.

Ο μυθικός «Κούνελος», όπως ήταν το προσωνύμιό του, γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1939 στο Φάληρο και θεωρήθηκε από τα μεγάλα ταλέντα της εποχής από την εφηβική ηλικία. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να τον εντάξει στο δυναμικό του και δεν λάθεψε. Ο Παπαεμμανουήλ φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού για 11 χρόνια, από το 1958 έως και το 1969. Ήταν ένας ταχύτατος επιθετικός που έπαιζε στα άκρα, θυμίζοντας αυτό που στα νεότερα χρόνια ονομάζουμε εξτρέμ. Φόρεσε πάνω από 200 φορές τη φανέλα με το τριφύλλι, κατακτώντας 6 πρωταθλήματα (μεταξύ των οποίων και το αήττητο του 1964) και 2 Κύπελλα, ενώ βασικά προσόντα του ήταν η ταχύτητα, το δυνατό του σουτ (απ' όπου και το έτερο προσωνύμιο «Παπακανόνης») και η ευχέρεια στο σκοράρισμα.

Διατέλεσε επίσης προπονητής του Παναθηναϊκού σε δύο διαφορετικές σεζόν (1980-81 για τρεις αγώνες, 1982-83 για τέσσερις αγώνες) και μάλιστα ένα απ' αυτά ήταν το 4-2 επί της Γιουβέντους!

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους του Ανδρέα Παπαεμμανουήλ. Είναι μια θλιβερή ημέρα για το σύλλογο.