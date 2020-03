Κόσμος

Μακρόν: Έτοιμοι να βοηθήσουμε στην προστασία των συνόρων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Την πλήρη στήριξη της Γαλλίας σε Ελλάδα και Βουλγαρία εξέφρασε ο Γάλλος Πρόεδρος.

Την πλήρη στήριξη της Γαλλίας σε Ελλάδα και Βουλγαρία, εξέφρασε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στο μεταναστευτικό.

Ο Γάλλος Πρόεδρος, με ένα μήνυμά του στο twitter, τόνισε πως η χώρα του είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προσπάθεια να στηριχθεί και να προστατευτεί η χώρα στα σύνορά της, με αφορμή την άφιξη χιλιάδων μεταναστών, μετά το άνοιγμα των συνόρων από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Πλήρης αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, η Γαλλία είναι έτοιμη να συνεισφέρει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για να τους παρασχεθεί ταχεία βοήθεια και για την προστασία των συνόρων. Πρέπει να δράσουμε μαζί για να αποφύγουμε μία ανθρωπιστική και μεταναστευτική κρίση», ήταν το μήνυμα του Μακρόν.