Πολιτισμός

Κορονοϊός: Αναβολή για το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Η ανακοίνωση της διοίκηση του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ για την αναβολή της διοργάνωσης.

Την αναβολή του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης που επρόκειτο να διεξαχθεί από την ερχόμενη Πέμπτη 5 ως τις 15 Μαρτίου αποφάσισε η διοίκηση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

«Ύστερα από την τελευταία ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με την οποία αναβάθμισε την εκτίμησή του για την εξάπλωση του κορονoϊού, και με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η διοίκηση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με αίσθημα ευθύνης, αποφάσισε να αναβάλει τη διεξαγωγή του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» αναφέρει ανακοίνωση της διοίκησης και προσθέτει:

«Η ασφάλεια των εργαζομένων, των θεατών, των κατοίκων της πόλης της Θεσσαλονίκης και των προσκεκλημένων του φεστιβάλ από την Ελλάδα και το εξωτερικό αποτελούν προτεραιότητά μας.

Εξετάζουμε την προοπτική διεξαγωγής του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης για το τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου και θα επανέλθουμε το συντομότερο δυνατό με περισσότερες πληροφορίες.

Ωστόσο, ένα σημαντικό μέρος των δράσεων της Αγοράς, του αναπτυξιακού τμήματος του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους διαπιστευμένους επαγγελματίες από όλο τον κόσμο να δουν και να αξιολογήσουν τα ελληνικά ντοκιμαντέρ προκειμένου να τα συμπεριλάβουν στα μελλοντικά τους χρηματοδοτικά και φεστιβαλικά προγράμματα.

Επιπλέον, η δράση Docs in Progress (Ντοκιμαντέρ σε εξέλιξη), θα πραγματοποιηθεί online και έτσι η βράβευση και απόδοση των χρηματικών επάθλων θα ολοκληρωθεί χωρίς καθυστερήσεις».