Κόσμος

Ύπατη αρμοστεία ΟΗΕ: χωρίς νομική βάση η αναστολή των αιτήσεων ασύλου στην Ελλάδα

Επισημαίνει, πάντως, ότι "όλες οι χώρες έχουν δικαίωμα να ελέγχουν τα σύνορά τους και να διαχειρίζονται τις άτακτες μετακινήσεις".

Αναστολή για ένα μήνα της υποβολής αιτήσεων ασύλου αποφάσισε τα ΚΥΣΕΑ αλλά η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει ότι δεν υπάρχει νομική βάση για αυτή την ενέργεια. Τονίζει ότι, «ούτε η Συνθήκη του 1951 για τους πρόσφυγες, ούτε το προσφυγικό δίκαιο της ΕΕ παρέχει οποιαδήποτε νομική βάση για την αναστολή της υποδοχής αιτήσεων ασύλου», τονίζεται σχετικά.

Σχετικά με το άρθρο 78.3 της Συνθήκης της ΕΕ, που επικαλέστηκε η κυβέρνηση, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ αναφέρει ότι: «Αυτό επιτρέπει τη υιοθέτηση προσωρινών μέτρων από το Συμβούλιο, με πρόταση από την Κομισιόν και σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην περίπτωση που μία ή περισσότερες χώρες- μέλη αντιμετωπίζουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την ξαφνική εισροή πολιτών τρίτης χώρας, ενώ δεν μπορεί να αναστείλει το διεθνώς αναγνωρισμένο δικαίωμα της αίτησης ασύλου και την αρχή της μη επαναπροώθησης που επίσης τονίζεται στο δίκαιο της ΕΕ. Τα άτομα που εισέρχονται ακανόνιστα στο έδαφος μιας χώρας επίσης δεν πρέπει να τιμωρούνται, αν εμφανίζονται στις αρχές χωρίς καθυστέρηση για να ζητήσουν άσυλο».

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες κάνει έκκληση για ηρεμία και αποκλιμάκωση της έντασης στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία: «Σε τέτοιες καταστάσεις είναι σημαντικό οι αρχές να αποφεύγουν όποια μέτρα μπορεί να εντείνουν την ταλαιπωρία ευάλωτων ανθρώπων. Όλες οι χώρες έχουν δικαίωμα να ελέγχουν τα σύνορά τους και να διαχειρίζονται τις άτακτες μετακινήσεις, αλλά την ίδια ώρα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση υπερβολικής ή δυσανάλογης ισχύος και να διατηρούν τα συστήματα για τη διαχείριση των αιτημάτων ασύλου με ομαλό τρόπο», .

Ακόμη επισημαίνει την ανάγκη για ευρωπαϊκούς πόρους και αλληλεγγύη, προκειμένου να ενισχυθεί η αντίδραση της Ελλάδας σε αυτή την κατάσταση. Την ίδια ώρα, σημειώνει, πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η διεθνής στήριξη προς την Τουρκία, που ήδη φιλοξενεί εκατομμύρια πρόσφυγες, και προς άλλες χώρες που συνορεύουν με τη Συρία. «Την ώρα που η κατάσταση στα σύνορα της Ελλάδας και της Τουρκίας και η μετακίνηση πολλών χιλιάδων ανθρώπων είναι ανησυχητική, η ανθρωπιστική κρίση που εξελίσσεται στη βορειοδυτική Συρία και οι τεράστιες ανθρωπιστικές ανάγκες στην Ιντλίμπ για περίπου 950.000 εκτοπισμένους ανθρώπους εξακολουθούν να απαιτούν επείγουσα δράση.