Κοινωνία

Έβρος: Πυρά κατά των ανδρών των ΜΑΤ (βίντεο)

Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε άνδρας των ΜΑΤ, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των συνόρων.

Βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο απεικονίζονται άνδρες διμοιρίας ΜΑΤ από την Αθήνα, που έχουν μεταφερθεί τις τελευταίες ημέρες στον Έβρο, για την αντιμετώπιση της κρίσεις, κατέγραψε ένας από τους ένστολους.

Οι αστυνομικοί έχουν σχεδόν ξαπλώσει σε ένα ανάχωμα, καθώς ακούγονται πυροβολισμοί και, όπως λένε οι ίδιοι, πρόκειται για βολές προς το μέρος τους.

Πηγή: bloko.gr