Κόσμος

Ιντλίμπ: Στόχος των Τούρκων συριακό μαχητικό – Άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμούς (εικόνες)

Μαίνονται οι σκληρές μάχες μεταξύ Τούρκων και Σύρων – Ρώσων στην πολύπαθη επαρχία της Συρίας, με τον αντίκτυπο να φτάνει μέχρι τα ελληνικά σύνορα.

Μαχητικό αεροσκάφος του συριακού καθεστώτος κατερρίφθη σήμερα από F-16 των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή του Ιντλίμπ, όπου σφοδρές συγκρούσεις διεξάγονται ανάμεσα σε τουρκικές και συριακές στρατιωτικές δυνάμεις, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πρόκειται για το τρίτο συριακό αεροσκάφος που καταρρίπτεται από την Κυριακή από την τουρκική αεροπορία.

Το συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana είχε επιβεβαιώσει λίγο νωρίτερα ότι συριακό μαχητικό αεροσκάφος έγινε σήμερα στόχος των τουρκικών δυνάμεων, χωρίς να διευκρινίσει εάν κατερρίφθη.

Nεκροί άμαχοι σε ρωσικές επιδρομές

Τουλάχιστον 11 άμαχοι σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στο βορειοδυτικό τμήμα της Συρίας, όπου δυνάμεις του συριακού καθεστώτος μπήκαν σε πόλη στρατηγικής σημασίας μερικές ημέρες αφότου την είχαν αποσπάσει ξανά από τα χέρια τους αντικαθεστωτικοί μαχητές, σύμφωνα με μια ΜΚΟ. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για εννέα νεκρούς σε πλήγματα της Πολεμικής Αεροπορίας της Ρωσίας, συμμάχου της Δαμασκού, στο χωριό Φουά, στην επαρχία Ιντλίμπ, και άλλους δύο στο κοντινό χωριό Αντουάν, επίσης στην επαρχία που αποτελεί το έσχατο οχυρό των τζιχαντιστών και των αντικαθεστωτικών στη Συρία και παραμένει εκτός του ελέγχου της συριακής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ίδια μη κυβερνητική οργάνωση, οι μάχες συνεχίζονταν χθες βράδυ στην πόλη-κλειδί Σαρακέμπ, την οποία κατέλαβαν εκ νέου αντάρτες την 27η Φεβρουαρίου, ανάμεσα σε δυνάμεις του καθεστώτος και συμμάχους τους από τη μια και ανταρτών και τζιχαντιστών της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ, ο πρώην βραχίονας της Αλ Κάιντα στη Συρία) από την άλλη. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι έχουν αναπτυχθεί στα όρια της πόλης μονάδες του ρωσικού στρατού και ότι τουλάχιστον 21 αντάρτες και τζιχαντιστές και 11 μαχητές δυνάμεων που πρόσκεινται στο συριακό καθεστώς σκοτώθηκαν στις εχθροπραξίες.

Τουρκικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εξάλλου οχήματα του συριακού στρατού, ανέφερε η ίδια ΜΚΟ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Με την υποστήριξη της Άγκυρας, οι αντάρτες ανακατέλαβαν την Παρασκευή τη Σαρακέμπ, η οποία είχε πέσει την 8η Φεβρουαρίου στα χέρια των κυβερνητικών δυνάμεων. Το καθεστώς διεξάγει ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις με σκοπό να ανακτήσει την επαρχία Ιντλίμπ. Στην πόλη αυτή τέμνονται δύο αυτοκινητόδρομοι καίριας σημασίας, ο Μ5, που συνδέει την πρωτεύουσα Δαμασκό με το Χαλέπι (βόρεια) και ο Μ4, ο οποίος συνδέει το Χαλέπι με την παραθαλάσσια επαρχία της Λαττάκειας, προπύργιο του καθεστώτος.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Δαμασκός ανέπτυξε το βράδυ της Κυριακής ενισχύσεις γύρω από την πόλη, ανάμεσά τους μαχητές της Χεζμπολάχ, ενόψει της επίθεσης, που κατάφεραν «υπό τη ρωσική αεροπορική κάλυψη» να «ανακτήσουν τον πλήρη έλεγχο της Σαρακέμπ». Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε χθες Δευτέρα ότι ο συριακός στρατός μπήκε στην πόλη έπειτα από σφοδρές συγκρούσεις με τους αντάρτες που στηρίζονται από την Τουρκία.