Κριστιάνο Ρονάλντο: Σε κρίσιμη κατάσταση η μητέρα του

Ώρες αγωνίας για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο η μητέρα του. Δίνει «μάχη» για τη ζωή της.

Ώρες αγωνίας για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς η μητέρα του Ντολόρες Αβέιρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ύστερα από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μητέρα του σούπερ σταρ της Γιουβέντους νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Υπενθυμίζεται ότι η μάνα του Ρονάντο είχε αποκαλύψει πέρσι ότι έπασχε από καρκίνο μαστού.