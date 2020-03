Τοπικά Νέα

Ολυμπία Οδός: νυχτερινή διακοπή της κυκλοφορίας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποιες μέρες και ώρες θα ισχύσει και σε ποιο τμήμα της Ολυμπίας Οδού…

Ολιγόωρη νυχτερινή διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Πάτρας - Κ1 (χ.θ. 205,150) και Εγλυκάδας (χ.θ. 212,600) στο ρεύμα προς Πύργο προγραμματίστηκε από την Ολυμπία Οδό, για την τοποθέτηση των καλυμμάτων των φρεατίων στην τελική θέση τους.

Θα ισχύσει:

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου από τις 21:00 έως τις 07:00 το πρωί της επόμενης μέρας και

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου από τις 21:00 έως τις 07:00 το πρωί της επόμενης μέρας.

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων αυτών, η κυκλοφορία προς Πύργο θα εκτρέπεται από τον Κόμβο Πάτρας-Κ1 και θα εξυπηρετείται μέσω των οδών: Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Κανελλοπούλου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ακτή Δυμαίων, Ελευθερίου Βενιζέλου και θα επανέρχεται στην Ευρεία Παράκαμψη Πατρών μέσω του Κόμβου της Εγλυκάδας.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις της τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τις εν λόγω περιοχές.