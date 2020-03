Κόσμος

Επικοινωνία Τραμπ με τον... πολιτικό ηγέτη των Ταλιμπάν

Πρόκειται για την πρώτη απευθείας συνομιλία μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και ανώτερου αξιωματούχου των Ταλιμπάν.

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε, τηλεφωνιά, την Τρίτη, με τον επικεφαλής διαπραγματευτή και πολιτικό ηγέτη των Ταλιμπάν Μουλά Μπαραντάρ, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης σε μήνυμά του στο Twitter, μια επικοινωνία που πρέπει να είναι η πρώτη απευθείας συνομιλία μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και ανώτερου αξιωματούχου των Ταλιμπάν.

Η συνομιλία διήρκησε 35 λεπτά και πραγματοποιήθηκε μερικές ημέρες μετά την υπογραφή μιας ιστορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών στη Ντόχα που προβλέπει την πλήρη αποχώρηση των αμερικανικών και άλλων ξένων δυνάμεων από το Αφγανιστάν εντός 14 μηνών.

"Είχαμε μια πολύ καλή (τηλεφωνική) συνομιλία με τον ηγέτη των Ταλιμπάν", δήλωσε ο Τραμπ από τους κήπους του Λευκού Οίκου. "Δεν θέλουμε βία", πρόσθεσε εκφράζοντας ικανοποίηση.

"Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πολιτικό ηγέτη του Ισλαμικού Εμιράτου, τον σεβαστό Μουλά Μπαραντάρ Ακούντ. Λεπτομέρειες αργότερα", έγραψε στο μήνυμα ο εκπρόσωπος Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ, ενώ οι αντάρτες έθεσαν τέλος χθες στη μερική εκεχειρία και ξανάρχισαν την επίθεσή τους κατά των αφγανικών δυνάμεων.

Σε ανακοίνωση που στάλθηκε αργότερα ηλεκτρονικά, ο Μουτζαχίντ αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Μπαραντάρ ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο θα μιλήσει σύντομα στον Αφγανό πρόεδρο Ασράφ Γάνι "ώστε να αρθούν τα εμπόδια στις ενδοαφγανικές συνομιλίες".