Πολιτισμός

“Special Report”: η “μάχη με τον χρόνο” για το Ορφανοτροφείο στην Πρίγκιπο (βίντεο)

Το διαχρονικό σύμβολο για τους Έλληνες της Τουρκίας, απειλείται με κατάρρευση. Τι λένε πρώην οικότροφοι και αρχιτέκτονες.

Ο Αντώνης Φουρλής ταξίδεψε μέχρι την Τουρκία για να καταγράψει τον αγώνα των Ελλήνων της Πόλης για τη διάσωση του ορφανοτροφείου της Πριγκίπου.

Είναι το μεγαλύτερο ξύλινο κτήριο της ευρωπαϊκής ηπείρου και ένα διαχρονικό σύμβολο για τους Ρωμιούς, το οποίο μετά από έναν αιώνα Ιστορίας, κατά τον οποίο φιλοξένησε χιλιάδες ελληνόπουλα, κινδυνεύει με κατάρρευση.

Η εκπομπή συνάντησε πρώην οικότροφους, που ανακαλούν μνήμες από τη ζωή στο ορφανοτροφείο. Ακόμη, η κάμερα του «Special Report» κατέγραψε σπάνιες εικόνες, μέσα στο υπό κατάρρευση κτήριο, μαζί με την ομάδα Ελλήνων και Τούρκων αρχιτεκτόνων, οι οποίοι πιστεύουν ότι το μοναδικό αυτό αρχιτεκτονικό μνημείο μπορεί να ξαναζωντανέψει.

Δείτε την έρευνα της εκπομπής “Special Report”: