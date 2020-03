Κόσμος

Ιντλίμπ: Κι άλλοι νεκροί Τούρκοι στρατιώτες

Τούρκοι στρατιώτες σκοτώνονται και τραυματίζονται στην επαρχία της Συρίας.

Δύο ακόμη Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν σε επίθεση του συριακού στρατού στην επαρχία Ιντλίμπ της βορειοδυτικής Συρίας, ανακοίνωσε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Αμέσως αφού οι συριακές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τους, οι Τούρκοι στρατιώτες απάντησαν και εξακολουθούν να πλήττουν στόχους του συριακού στρατού.

Μετά το συμβάν αυτό, ο αριθμός των νεκρών μεταξύ των τουρκικών δυνάμεων στην Ιντλίμπ της Συρίας τον τελευταίο μήνα ανέρχεται σε 59.

Εξάλλου το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας πρόσθεσε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα ο τουρκικός στρατός έχει καταρρίψει τρία συριακά πολεμικά αεροσκάφη, οκτώ ελικόπτερα και έχει καταστρέψει περισσότερα από 150 άρματα μάχη και άλλο στρατιωτικό εξιπλισμό.

Η Άγκυρα στηρίζει τους Σύρους αντάρτες στην Ιντλίμπ οι οποίοι προσπαθούν να αντισταθούν στη στρατιωτική επιχείρηση που έχει εξαπολύσει η Δαμασκός με την υποστήριξη της Ρωσίας.

Εξαιτίας των σφοδρών συγκρούσεων περίπου 1 εκατομμύριο πρόσφυγες από τη βορειοδυτική Συρία κατέφυγαν στην Τουρκία.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ επισκέπτεται σήμερα την Άγκυρα και αναμένεται να συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η Ρωσία από την πλευρά της σήμερα επανέλαβε την κατηγορία ότι η στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στη Συρία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, ενώ κατηγόρησε την Άγκυρα ότι συνεργάζεται με τρομοκρατικές ομάδες στην Ιντλίμπ.

Ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας υποστράτηγος Ιγκόρ Κονασένκοφ κατήγγειλε ότι οι "οχυρές θέσεις των τρομοκρατών έχουν πρακτικά ενωθεί με αυτές του στρατού της Τουρκίας" στην Ιντλίμπ και ότι οι επιθέσεις στο αεροδρόμιο της βάσης Χμάιμιμ που χρησιμοποιούν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στη Συρία είναι πλέον καθημερινές.

Ο Ερντογάν και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν πρόκειται να συναντηθούν αύριο Πέμπτη στη Μόσχα για να συζητήσουν την κρίση στη Συρία.

Και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται ότι δεν τηρούν την εύθραυστη συμφωνία εκεχειρίας που έχουν υπογράψει.