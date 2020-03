Πολιτική

Δένδιας για μεταναστευτικό: οργανωμένη τουρκική επιχείρηση - απαιτείται στήριξη από ΕΕ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων…

Την ανάγκη για συλλογική αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει ανακύψει στα σύνορα της χώρας μας τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μετά την ενημέρωση των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων και κάλεσε τους Ευρωπαίους εταίρους να στηρίξουν την Ελλάδα.

"Η Ελλάδα και η Ευρώπη δέχονται αιφνίδια και μαζική πίεση από μετακινήσεις στα ανατολικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα τους", σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών και πρόσθεσε: "Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι πρόκειται για οργανωμένη επιχείρηση που ενθαρρύνεται και κατευθύνεται από την κυβέρνηση και τις αρχές της γειτονικής μας χώρας".

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι προέβη σε αναλυτική ενημέρωση των εκπροσώπων των κομμάτων σχετικά με τα ζητήματα του μεταναστευτικού, όπως έχει εξελιχθεί, καθώς και τις ευρύτερες ευρωπαϊκές και περιφερειακές του προεκτάσεις "μετά την απόφαση της τουρκικής ηγεσίας να το εργαλειοποιήσει για να ασκήσει πρωτοφανείς πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση".

Αναφέρθηκε ακόμη στις κινήσεις στις οποίες έχει προβεί η χώρα σε διπλωματικό επίπεδο με κορυφαία την επίσκεψη των τριών ηγετών στον Έβρο χθες με την παρουσία του 'Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκο Μητσοτάκη.

"Το μήνυμα που βγήκε απ΄ την επίσκεψη αυτή ήταν σαφές", επεσήμανε. "Το ζήτημα αφορά όλη την Ευρώπη και συνεπώς απαιτείται συλλογική αντιμετώπισή του. Την Παρασκευή, μετά από το σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, το θέμα θα τεθεί και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Τη σύγκληση και των δύο συμβουλίων την έχει ζητήσει η Ελλάδα"," υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

"Αναμένουμε από τους Ευρωπαίους εταίρους μας τη συμπαράστασή τους στην Ελλάδα και την ενιαία στάση απέναντι στη διαμορφούμενη για την Ευρωπαϊκή Ένωση απειλή. Θεωρούμε απόλυτα απαράδεκτο να χρησιμοποιούνται ανθρώπινες ψυχές, άνθρωποι δυστυχισμένοι που προσπαθούν να επιβιώσουν και να πετύχουν μια καλύτερη ζωή για να επιτευχθούν πολιτικοί στόχοι της εξ' ανατολών γείτονος", κατέληξε ο κ. Δένδιας.