Κοινωνία

Ρουβίκωνας: εισβολή στο γραφείο του Βρούτση για το Ασφαλιστικό (εικόνες)

Μέλη της αντιεξουσιαστικής συλλογικότητας έφθασαν ως το πολιτικο γραφείο του υπουργού, στο κέντρο της Αθήνας.

Τρικάκια με συνθήματα ενάντια στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο πέταξε την Πέμπτη ομάδα μελών του Ρουβίκωνα.

Οι αντιεξουσιαστές ανέβηκαν στον όροφο όπου στεγάζεται το πολιτικό γραφείο του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επί της οδού Καρεγώργη Σερβίας, στο κέντρο της Αθήνας.

Με ανάρτησή τους σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, εξηγούν τους λόγους για τους οποίους αντιδρούν στο νέο ασφαλιστικό.