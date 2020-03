Πολιτική

Μεταναστευτικό και κορονοϊός στην ατζέντα Τζιτζικώστα – Σασόλι

Η μεταναστευτική κρίση και η αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού στο τραπέζι της συνάντησης των δύο ανδρών.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli είχε στις Βρυξέλλες ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στη συνάντηση, που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο και διήρκεσε περίπου μία ώρα, το κυρίαρχο θέμα που έθεσε ο κ. Τζιτζικώστας ήταν η νέα μεταναστευτική κρίση.

Ο κ. Τζιτζικώστας ευχαρίστησε τον κ. Sassoli που επισκέφτηκε μαζί με τους άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους τον Έβρο για να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα, όπως και για τις δηλώσεις στήριξης προς την Ελλάδα. «Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάψει να θεωρεί τη μεταναστευτική κρίση ως ένα εθνικό ζήτημα. Αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα και ως τέτοιο οφείλουμε όλοι να το αντιμετωπίσουμε από κοινού. Οφείλει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει εμπράκτως την αλληλεγγύη της, με τον αναλογικό επιμερισμό του πληθυσμού των προσφύγων και μεταναστών σε όλα τα κράτη μέλη της. Επίσης, είναι απαραίτητο να προχωρήσουν άμεσα οι απαιτούμενες αλλαγές στον Κανονισμό του Δουβλίνου, κάτι άλλωστε που αποτελεί και απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας, στον κ. Sassoli.

Οι κ.κ. Τζιτζικώστας και Sassoli συμφώνησαν απολύτως στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση της νέας μεταναστευτικής κρίσης, προκειμένου να μη σηκώνει μόνη της η Ελλάδα το βάρος.

Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών ενημέρωσε τον κ. Sassoli για την απόφασή του να εισάγει εκτάκτως ως πρώτο θέμα το ζήτημα της μεταναστευτικής κρίσης στην επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της και κάθε κράτος μέλος το βάρος που του αναλογεί», είπε ο κ. Τζιτζικώστας και πρότεινε στον κ. Sassoli να εισάγει επίσης στην ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επόμενη εβδομάδα το μεταναστευτικό ζήτημα, ως Πρόεδρος του Σώματος. Τη συνάντηση των κ.κ. Τζιτζικώστα και Sassoli απασχόλησε και το ζήτημα της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Οι δυο άνδρες εξέτασαν τους τρόπους με τους οποίους οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να βοηθήσουν στον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού και συμφώνησαν πως παρά την πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ευρώπη, η υγεία των πολιτών είναι πέρα και πάνω από όλα, οπότε πρέπει να υιοθετηθεί ένα κοινό πλαίσιο συγκεκριμένων δράσεων, οι οποίες θα εφαρμοστούν από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές σε όλα τα κράτη μέλη. Συζητήθηκε επίσης ο νέος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ανάγκη που προέκυψε για περικοπές εξαιτίας του Brexit.

Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε στον κ. Sassoli τη θέση που εξέφρασε στην πρώτη τοποθέτησή του μετά την εκλογή του στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, ότι δεν πρέπει οι όποιες περικοπές να επηρεάσουν τις τοπικές κοινωνίες και την καθημερινότητα των πολιτών, περιορίζοντας βασικά έργα υποδομών, σχολείων, νοσοκομείων κτλ. «Ταυτιζόμαστε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το νέο προϋπολογισμό και από κοινού θα εργαστούμε, ώστε οι περικοπές να γίνουν από άλλους τομείς, οι οποίοι δεν έχουν άμεση σχέση με τα έργα και τις δράσεις που έχουν ανάγκη οι πολίτες», σημείωσε ο κ. Τζιτζικώστας.

Οι δυο άνδρες συμφώνησαν να είναι ακόμη πιο στενή η συνεργασία Ευρωκοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών τα επόμενα χρόνια και σε αυτή την κατεύθυνση θα καταρτιστεί ένα πλαίσιο κοινών δράσεων, καθώς το Ευρωκοινοβούλιο και η Επιτροπή είναι τα δυο Σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άμεσα εκλεγμένους πολιτικούς, που μπορούν να είναι αποτελεσματικοί και να επιτύχουν το μεγάλο στόχο, να φέρουν την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες.