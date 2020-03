Κόσμος

Εκεχειρία στη Συρία συμφώνησαν Πουτιν - Ερντογάν

Κατάπαυση του πυρός μετά απο μαραθώνιες διαπραγματεύσεις στην Μόσχα...

Σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στην Ιντλίμπ, από τα μεσάνυχτα απόψε, κατέληξαν Βλαντιμίρ Πούτιν και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τις μαραθώνιες συνομιλίες που είχαν στη Μόσχα.

Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε πως Ρωσία και Τουρκία βρήκαν αποδεκτές λύσεις στο πρόβλημα της Ιντλίμπ και ότι η στενή προσωπική επαφή των δύο ηγετών επέτρεψε να βρεθεί κοινή προσέγγιση στην επίλυση διεθνών προβλημάτων.

Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε πως οι δύο χώρες συμφώνησαν σε μια κοινή διακήρυξη.

Όπως είπε, «οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν εύκολες», αλλά «η συμφωνία που επετεύχθη μπορεί να δώσει ένα τέλος στα βάσανα των αμάχων στη Συρία».

Ο Πούτιν είπε επίσης πως οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών θα προχωρήσουν αργότερα, εντός της ημέρας, σε κοινή δήλωση.

Από την πλευρά του ο Ερντογάν προσκάλεσε τον Β. Πούτιν να επισκεφθεί την Τουρκία.

Οι δύο ηγέτες είχαν κατ’ ιδίαν συνομιλίες για περίπου τρεις ώρες, ενώ ακολούθησε άλλο ένα δίωρο συζητήσεων με διευρυμένες αντιπροσωπείες των δύο χωρών.