10 εκατ. δολάρια ζητά ο Σβαρτσενέγκερ από ρωσική εταιρεία που κατασκευάζει ρομπότ

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ μήνυσε ρωσική εταιρεία, η οποία κατασκευάζει ρομποτ, ζητώντας περισσότερα από 10 εκατ. δολάρια, καθώς χρησιμοποίησε το πρόσωπό και τη φωνή του στην κατασκευή ενός τύπου ρομπότ.

Σύμφωνα με το TMZ ο ηθοποιός δεν ρωτήθηκε από την εταιρεία και άρα δεν έδωσε την άδειά του, ώστε να χρησιμοποιηθεί το πρόσωπό του και η φωνή του στην κατασκευή ενός ρομπότ που χρησιμοποιείται σε εκθέσεις για την προώθηση του Android Robo-C.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί το ρομπότ-δείγμα, που μοιάζει στον Άρνολντ με στόχο να πείσει τους πελάτες ότι μπορεί να προσαρμόσει το ρομπότ, ώστε να μοιάζει σε ό,ποιο άτομο επιθυμεί ο αγοραστής.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του ηθοποιού και πρώην κυβερνήτη της Καλιφόρνια, ο Σβαρτσενέγκερ είναι πολύ αυστηρός με τη χρήση του προσώπου του για διαφημιστικούς σκοπούς διότι «μια τέτοια δραστηριότητα μειώνει τα κέρδη και την φήμη που έχει αποκτήσει ως σημαντικό πρόσωπο στην κινηματογραφική βιομηχανία».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΤΜΖ η εταιρεία είχε ζητήσει από τον Άρνολντ να φωτογραφηθεί με το ρομπότ, που είναι μόνο ένα το κεφάλι και οι ώμοι, σε έκθεση στην Αγία Πετρούπολη το 2019, αλλά ο ηθοποιός δεν δέχτηκε και ζήτησε από την εταιρεία αν το αποσύρει, ωστόσο σύμφωνα με τους δικηγόρους του η εταιρεία συνέχισε να χρησιμοποιεί το ρομπότ που μοιάζει με τον Σβαρτσενέγκερ και στο συνέδριο τεχνολογίας που έγινε τον Ιανουάριο στο Λας Βέγκας. Τότε οι δικηγόροι του ζήτησαν με επιστολή προς την εταιρεία να σταματήσει να προωθεί το προϊόν της με τη χρήση του προσώπου του ηθοποιού.

Η εταιρεία αν και υποσχέθηκε ότι θα σταματήσει τη χρήση του προσώπου και της φωνής του Άρνολντ, τα ξαναχρησιμοποίησε στο φεστιβάλ παιχνιδιών που έγινε στα τέλη Φεβρουαρίου στη Νέα Υόρκη, κάτι που οδήγησε τους δικηγόρους να ζητήσουν αποζημίωση που ξεπερνάει τα 10 εκατ. δολάρια.