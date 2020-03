Παράξενα

Δραπέτης συνελήφθη μετά από... 17 χρόνια

Έστω και με τόση καθυστέρηση επιστρέφει στο κελί του.

Συνελήφθη ύστερα από 17 ολόκληρα χρόνια ένας δραπέτης, ο οποίος είχε παραβιάσει την τακτική άδεια που του είχε χορηγηθεί από ελληνικό κατάστημα κράτησης.

Ο αλλοδαπός εντοπίστηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών να κινείται ύποπτα στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας και υποβλήθηκε σε έλεγχο. Έκπληκτοι οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν ότι είχε κηρυχθεί δραπέτης από τις 22 Φεβρουαρίου του 2003, όταν είχε παραβιάσει την τακτική άδεια που του είχε χορηγηθεί από τις φυλακές!

Αμέσως του "πέρασαν" χειροπέδες και τον οδήγησαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, ο οποίος έδωσε εντολή να μεταχθεί στο σωφρονιστικό κατάστημα στο οποίο εξέτιε ποινή κάθειρξης επτά ετών που του είχε επιβληθεί με απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Πατρών για κατοχή και απόπειρα πώλησης ναρκωτικών.

Φυσικά, θα εκτίσει ποινή και για την απόδρασή του.